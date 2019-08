Για δέκα νεκρούς από την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στο Οχάιο κάνει λόγο το Fox News επικαλούμενo την τοπική εφημερίδα Dayton Daily News.

Τον αριθμό αυτόν επιβεβαίωσε και η αστυνομία του Ντέιτον με ανάρτησή της στο Twitter. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο δράστης της επίθεσης. Σύμφωνα με το NBC News, εκπρόσωπος κοντινού νοσοκομείου ανέφερε ότι 16 θύματα της επίθεσης μεταφέρθηκαν εκεί, ενώ για τουλάχιστον 16 τραυματίες έκανε λόγο στο Twitter και η αστυνομία.

#OregonDistrict #update Lt. Col. Carper: at 1:22am active shooter situation began in oregon district. The shooter is deceased. There are 9 others also deceased. At least 16 others went to area hospitals with injuries.