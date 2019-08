Πυροβολισμοί σημειώθηκαν πριν από λίγο στο Ντέιτον του Οχάιο, στις ΗΠΑ.

Η αστυνομία κάνει λόγο για έναν ένοπλο στη λεωφόρο East 5th Street. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για επτά θύματα χωρίς να διευκρινίζεται αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες.

Η νέα επίθεση σημειώνεται μόλις λίγες ώρες μετά την αιματηρή επίθεση σε Walmart του Ελ Πάσο, στο Τέξας, με 20 νεκρούς και τουλάχιστον 26 τραυματίες, εκ των οποίων οι εννιά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

#BREAKING: Just getting on scene in Oregon District. Dozens of police here. Working to confirm numbers and conditions on those shot. @dayton247now pic.twitter.com/hKtaoLTJpN