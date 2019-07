Τις χορευτικές της ικανότητες έδειξε για άλλη μία φορά, δημόσια, η Βρετανίδα πρωθυπουργός, Τερέζα Μέι.

Σε «βασίλισσα του χορού» αναδείχθηκε για άλλη μια φορά η Τερέζα Μέι σε ένα από τα τελευταία της σαββατοκύριακα στη θέση της πρωθυπουργού της Βρετανίας, καθώς επέδειξε τις χορευτικές της ικανότητες στους ρυθμούς γνωστών κομματιών των Abba όπως το «Dancing Queen» και το «Mamma Mia».

Όπως φαίνεται στο βίντεο η απερχόμενη πρωθυπουργός χορεύει στο Φεστιβάλ Χένλεϊ, ενώ δίπλα της κουνάνε ρυθμικά τα χέρια τους ο σύζυγός της και άλλοι παρευρισκόμενοι, ντυμένοι με επίσημα ενδύματα.

If anyone deserves to let their hair down it’s ⁦⁦@theresa_may⁩ Took on the impossible job out of duty not power trip and couldn’t have put in more effort. Unfortunately we now have a blonde dildo about to be inserted into the nation’s anus! #dancing queen #HenleyFestival pic.twitter.com/6OrFDbkEtu