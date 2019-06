Δεκτός στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ από τη βασίλισσα Ελισάβετ, τον πρίγκιπα Κάρολο και τη σύζυγό του Καμίλα, έγινε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την πρώτη ημέρα της τριήμερης επίσημης επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το ελικόπτερο, στο οποίο επέβαιναν ο Αμερικανός πρόεδρος και η σύζυγός του Μελάνια, προσγειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι (τοπική ώρα) στους κήπους των ανακτόρων, όπου περίμεναν ο πρίγκιπας Κάρολος και η Καμίλα.

Ο διάδοχος του θρόνου και η δούκισσα της Κορνουάλης οδήγησαν τον Ντόναλντ Τραμπ και την σύζυγό του μέχρι τη βασίλισσα, η οποία στεκόταν χαμογελαστή στη θύρα των ανακτόρων.

Η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, η Ιβάνκα Τραμπ, και ο σύζυγός της, ο Τζάρεντ Κούσνερ, έκαναν την εμφάνισή τους στον εξώστη των ανακτόρων.

The President and the First Lady are greeted on arrival by The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall. #USStateVisit pic.twitter.com/avUmkaZ3FL — The Royal Family (@RoyalFamily) 3 Ιουνίου 2019

The President of the United States and Mrs Trump are welcomed by The Queen on the West Terrace of Buckingham Palace. #USStateVisit pic.twitter.com/jJjx7JhzB8 — The Royal Family (@RoyalFamily) 3 Ιουνίου 2019

The President and Mrs Trump stand with The Queen, The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall as the US and UK national anthems are played at the start of the #USStateVisit 🇬🇧 🇺🇸 pic.twitter.com/BCUjwIpTk2 — The Royal Family (@RoyalFamily) 3 Ιουνίου 2019





Η βασίλισσα και ο πρόεδρος βγήκαν και πάλι μπροστά στο ανάκτορο για την ανάκρουση του αμερικανικού εθνικού ύμνου από τη βασιλική φρουρά, πριν ο Τραμπ επιθεωρήσει το άγημα.

The President and The Prince of Wales inspect a Guard of Honour formed by Nijmegen Company, Grenadier Guards. #USStateVisit pic.twitter.com/RwxRdLhm77 — The Royal Family (@RoyalFamily) 3 Ιουνίου 2019

The Nijmegen Company @GrenadierGds, of which The Duke of York is Colonel, provide a Guard of Honour at Buckingham Palace to welcome @POTUS & @FLOTUS to the UK for the #USStateVisit.



Later today, The Duke will accompany President Trump & Mrs Melania Trump on a visit to @wabbey. pic.twitter.com/eV5XGSdY9q — The Duke of York (@TheDukeOfYork) 3 Ιουνίου 2019









Ο Αμερικανός πρόεδρος έφθασε υπό τους ήχους κανονιοβολισμών προς τιμήν του για ένα γεύμα με τη βασίλισσα Ελισάβετ. Στη συνέχεια θα πάρει το τσάι του με τον πρίγκιπα της Ουαλίας και τη σύζυγό του στην κατοικία τους, το Κλάρενς Χάουζ, και το βράδυ θα παρατεθεί προς τιμήν του δείπνο στα ανάκτορα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ