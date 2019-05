Τρία άτομα κατηγορούνται από την αστυνομία στο Σικάγο για τον φόνο μιας έφηβης εγκύου, το μωρό της οποίας τής αφαιρέθηκε από τη μήτρα μεταθανάτια.

Το πτώμα της Μαρλίν Οτσόα -Λόπες, 19 ετών, βρέθηκε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, σχεδόν τέσσερις εβδομάδες μετά την εξαφάνισή της. Η έφηβη είχε στραγγαλιστεί με καλώδιο κάποιου είδους, σύμφωνα με τις αρχές.

Η 19χρονη, εννιά μηνών έγκυος, πήγε την 23η Απριλίου σε σπίτι όπου της είχε δοθεί η υπόσχεση πως θα της χάριζαν ρούχα και βρεφικά είδη. Δολοφονήθηκε πριν το μωρό αφαιρεθεί από τη μήτρα, διευκρίνισε η αστυνομία.

Marlene Ochoa Lopez 9 months pregnant has been missing for almost 2 weeks now . there is not much help in her case and there’s a chance she has given birth already . she was last seen leaving Latino Youth High School . PLEASE SHARE❗️❗️ pic.twitter.com/S3VyuORs50