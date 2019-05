Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Χουάν Γκουαϊδό δήλωσε χθες ότι ζήτησε από τον απεσταλμένο του στις ΗΠΑ να συναντηθεί με αξιωματούχους του αμερικανικού Πενταγώνου και να ζητήσει τη «συνεργασία» τους για να τερματιστεί η πολιτική κρίση στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Ο Γκουαϊδό, πρόεδρος της ελεγχόμενης από την αντιπολίτευση Εθνοσυνέλευσης, πρόσθεσε εξάλλου ότι ενημερώθηκε από την Κίνα ότι το Πεκίνο θα ενταχθεί σε μια διπλωματική πρωτοβουλία νοτιοαμερικανικών και ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, γνωστή ως Διεθνής Ομάδα Επαφής για τη Βενεζουέλα, ώστε να συμβάλλει στις προσπάθειες εξεύρεσης λύσης μέσω διαπραγματεύσεων.

Η προσπάθεια του Γκουαϊδό να εκδιώξει τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο φάνηκε να φρενάρει τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η προτροπή του να στασιάσει ο στρατός της χώρας και να ανατρέψει τον αρχηγό του κράτους δεν εισακούσθηκε την 30ή Απριλίου. Ο Γκουαϊδό είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης του σε ιταλική εφημερίδα προ ημερών ότι «πιθανόν» θα αποδεχόταν μια στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ εάν του το πρότεινε η Ουάσινγκτον.

«Δώσαμε οδηγίες στον πρεσβευτή μας Κάρλος Βέκιο να συναντηθεί αμέσως (...) με τη Νότια Διοίκηση και τον ναύαρχό της και να δημιουργήσει απευθείας σχέση», είπε ο Γκουαϊδό σε μια συγκέντρωση υποστηρικτών της αντιπολίτευσης στο Καράκας χθες Σάββατο. «Είπαμε από την αρχή ότι θα χρησιμοποιήσουμε όλους τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας για να εντείνουμε την πίεση», πρόσθεσε.

Η US SOUTHCOM και ο Βέκιο δεν απάντησαν αμέσως όταν τους ζητήθηκαν να σχολιάσουν τις δηλώσεις του επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν πει επανειλημμένα ότι «όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι» για να αποπεμφθεί ο σοσιαλιστής Νικολάς Μαδούρο. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, από την πλευρά του, χαρακτηρίζει τον Γκουαϊδό μαριονέτα της Ουάσινγκτον που απεργάζεται την ανατροπή του με πραξικόπημα.

Η SOUTHCOM ανέφερε μέσω Twitter την Πέμπτη ότι είναι διατεθειμένη να συζητήσει πώς θα μπορούσε να «υποστηρίξει» τους αξιωματικούς των ένοπλων δυνάμεων που θα «αποκαταστήσουν τη συνταγματική τάξη» της Βενεζουέλας.

When invited by @jguaido & the legitimate gov't of #Venezuela, I look forward to discussing how we can support the future role of those @ArmadaFANB leaders who make the right decision, put the Venezuela people first & restore constitutional order. We stand ready! #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/F6ib7mfO47