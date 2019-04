«Ιδιαίτερα εγκάρδια και πρόσχαρη» χαρακτήρισε την βασίλισσα Ελισάβετ η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα μιλώντας στην O2 Arena του Λονδίνου στο πλαίσιο της περιοδείας της για την προώθηση της αυτοβιογραφίας της.

Η Μισέλ Ομπάμα, η σύζυγος του Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος από το 2009 έως το 2017, ταξίδεψε στο Λονδίνο για την προώθηση της αυτοβιογραφίας της που κυκλοφορεί με τίτλο «Becoming» και σημειώνει πολύ μεγάλες πωλήσεις.

Η Μισέλ έκανε την κατάμεστη από θεατές αίθουσα, πολλοί από τους οποίους ταξίδεψαν ώρες για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, να γελά μαζί της λίγα λεπτά αφότου ανέβηκε στη σκηνή και αφηγείτο την κατακραυγή που προκάλεσε άθελά της το 2009 όταν παραβίασε το βασιλικό πρωτόκολλο βάζοντας το χέρι της στην πλάτη της βασίλισσας, σε μια αυθόρμητη έκφραση τρυφερότητας.

Didn't take many photos but here's one from last night's O2 event with former First Lady @MichelleObama - what an amazing woman, who strives to provide a better life for future generations. Truly inspiring! pic.twitter.com/B5neTMGIGp