Τουλάχιστον 5 νεκροί και 60 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε σε πολυώροφο κτίριο με γραφεία στην Ντάκα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία πολλοί άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο κτίριο που φλέγεται από το πρωί της Πέμπτης.



Πολλοί από αυτούς που είχαν παγιδευτεί στα γραφεία τους ή στην οροφή του κτιρίου «FR Tower» κουνούσαν με απόγνωση τα χέρια τους ζητώντας βοήθεια, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ενώ περαστικοί στεκόντουσαν έξω από το κτίριο και προσεύχονταν.

#Bangladesh #Banani #fire I am from China. It is my first week to Bangladesh then I meet this terrible fire . I run out of the building quickly and find several men break the window and slide from the electric line. One man fall off and maybe injured but he finally escape pic.twitter.com/eTwXwX6oSP — (@JackGhiao) March 28, 2019

Ελικόπτερα μετέχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς και διάσωσης των παγιδευμένων που καταβάλλουν 22 μονάδες της πυροσβεστικής, σε συνεργασία με τον στρατό, την πολεμική αεροπορία, το πολεμικό ναυτικό και την αστυνομία.

Failure to set fire to the air force helicopter in digital Bangladesh, no one will share this view with respect to the country's respect. pic.twitter.com/emdSoBITGs — Nizam uddin (@Nizamud16647023) March 28, 2019

«Η πυρκαγιά έχει σχεδόν τεθεί υπό έλεγχο», δήλωσε στο Reuters ο Μιζανούρ Ραχμάν, αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας που βρίσκεται εκεί.

«Καταφέραμε να αποτρέψουμε να επεκταθεί η φωτιά στα διπλανά κτίρια. Προς το παρόν δεν μπορούμε να μπούμε μέσα και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αν υπάρχουν νεκροί στο εσωτερικό του κτιρίου», δήλωσε παράλληλα στο AFP και πάλι αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας που βρίσκεται εκεί.

HAPPENING NOW: A huge fire has broken out in an office building in Bangladesh's capital, and some people are feared trapped inside, AP reports pic.twitter.com/RR4VI4459n — TicToc by Bloomberg (@tictoc) March 28, 2019





Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν προς το παρόν άγνωστα. Σύμφωνα με το Xinhua, η πυρκαγιά ξέσπασε στον 7ο όροφο του κτιρίου «FR Tower» το οποίο στεγάζει γραφεία και εστιατόρια και επεκτάθηκε γρήγορα στους άλλους ορόφους γύρω στη 01:00 τοπική ώρα σήμερα.

Πολλοί φοιτητές έχουν συγκεντρωθεί εξάλλου για να βοηθήσουν στις προσπάθειες διάσωσης που καταβάλλουν οι πυροσβέστες και η αστυνομία.

Ο φοιτητής Φάισαλ Ριφαγιάτ δήλωσε ότι είδε τρεις ανθρώπους που προσπαθούσαν να γλιτώσουν σκαρφαλώνοντας έξω από τον όγδοο όροφο του κτιρίου λίγο μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, αλλά ένας έπεσε και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο Νάντα, ένας οικονομικός διευθυντής στην IT εταιρεία AAMRA, η οποία έχει γραφεία σε τέσσερις διαφορετικούς ορόφους του κτιρίου, δήλωσε ότι κατάφερε να διαφύγει μαζί με 20 συναδέλφους του.

Κοντά στο κτίριο αυτό βρίσκονται σταθμευμένα περίπου 100 ασθενοφόρα, ενώ οι πυροσβέστες χρησιμοποιούν μεγάλες κλίμακες για να σπάσουν παράθυρα και να δημιουργήσουν εξόδους διαφυγής για τους εγκλωβισμένους.

Την ίδια ώρα το πλήθος που έχει συγκεντρωθεί έξω από τον πολυώροφο πύργο χειροκροτάει κάθε φορά που οι πυροσβέστες καταφέρνουν να βγάλουν έξω από το κτίριο έναν άνθρωπο.

Η κατάρρευση όπως και οι πυρκαγιές σε κτίρια είναι συχνές στο Μπανγκλαντές, τη φτωχή αυτή χώρα της νότιας Ασίας με τα 160 εκατομμύρια κατοίκους, καθώς συχνά δεν γίνονται σεβαστά τα μέτρα και οι προδιαγραφές ασφαλείας.

Τον περασμένο μήνα, περίπου 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στην παλιά πόλη της Ντάκα, όπου βρίσκονταν αποθηκευμένα παράνομα χημικά προϊόντα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ / Reuters / AFP /Xinhua