Συναγερμός έχει σημάνει στις Βρυξέλλες μετά από απειλή για βόμβα.

Σύμφωνα με ξένα μέσα ενημέρωσης, που μεταδίδουν εικόνες από το σημείο, μια ολόκληρη περιοχή έχει αποκλειστεί και οι αστυνομικοί απομακρύνουν δεκάδες πολίτες από τα γύρω κτίρια.

Διεθνή πρακτορεία αναφέρουν πως περίπου 40 άνθρωποι έχουν εκκενώσει μία περιοχή στην βρετανική πρεσβεία κοντά στο κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα έγινε σε μια εταιρία που συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το γραφείο της Κομισιόν.

Η απειλή βόμβας σε κτίριο στην περιοχή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων δεν έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δήλωσε πτν από λίγο ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Όπως σημείωσε, η απειλή αφορούσε ένα κτίριο στην ευρύτερη περιοχή και η βελγική αστυνομία βρίσκεται επί τόπου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιστότοπο του Βελγικού καναλιού, RTBF, πρόκειται για το κτίριο όπου στεγάζεται μια συμβουλευτική εταιρία που συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε πως «η απειλή ελήφθη πολύ σοβαρά υπόψιν» και αυτή τη στιγμή έχει εκκενωθεί η γύρω περιοχή, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικοί και πυροσβέστες.

The European Commission HQ looks into the cordoned off street. Situation seems calm. Looks like police dogs have arrived. pic.twitter.com/Wmo7MDWIBH — James Crisp (@JamesCrisp6) 19 Μαρτίου 2019

Sniffer dogs now checking vehicles outside Gplus offices. pic.twitter.com/BxbSGtQCfM — James Crisp (@JamesCrisp6) 19 Μαρτίου 2019

Here at bottom of Rue Breydel, also cordoned off. Holiday Inn and Shell garage on street. You can see Ukrep on Auderghem. Told incident focuses on 42 Rue Breydel, the office of influential lobbyists G+ pic.twitter.com/sTiutnBN6S — James Crisp (@JamesCrisp6) 19 Μαρτίου 2019





Teams in body armour wait near to the British embassy, which has two officers apparently posted outside. Definitely not clear that scare focuses on Ukrep. Could be anywhere on the 100 metre stretch cordoned off. pic.twitter.com/KRyvhsisCi — James Crisp (@JamesCrisp6) 19 Μαρτίου 2019





Περισσότερα σε λίγο...