Το μεγαλύτερο φεστιβάλ κινηματογράφου της Αφρικής,Fespaco, βράβευσε μια Κενυάτισσα ηθοποιό για το ρόλο της ως λεσβία σε μία ταινία η οποία έχει απαγορευτεί στη χώρα της.



Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Fespaco στη Μπουρκίνα Φάσο έδωσε στη Samantha Mugatsia το βραβείο καλύτερης ηθοποιού για τον ηγετικό της ρόλο στην ταινία «Rafiki».



Το συμβούλιο ταξινόμησης κινηματογράφου της Κένυας, KFCB, απαγόρευσε την ταινία την χρονιά που μας πέρασε καθώς «προήγαγε το λεσβιακό έρωτα».



Η ομοφυλοφιλία στην Κένυα είναι παράνομη κάτι που αποτελεί «κληρονομιά» της βρετανικής κυριαρχίας από την αποικιοκρατία.

Το ομοφυλοφιλικό σεξ τιμωρείται με κάθειρξη 14 ετών στην Κένυα, ωστόσο το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας πρόκειται να αποφασίσει εάν θα καταργήσει την απαγόρευση το Μάιο.



Η KFCB είχε προειδοποιήσει προηγουμένως ότι οποιοσδήποτε βρεθεί να έχει στην κατοχή του την συγκεκριμένη ταινία θα παραβίαζε τον νόμο.

Η ταινία Rafiki, που σημαίνει «φίλη» στη Σουαχίλι, μιλά για την ιστορία αγάπης μεταξύ δύο νεαρών γυναικών που συναντιούνται και ερωτεύονται.



Η ερωτική τους ιστορία ξεδιπλώνεται σε ένα πλαίσιο ομοφοβίας, και παρά τις οικογένειές τους που βρίσκονται στις αντίθετες πλευρές του πολιτικού χάσματος.

Η ταινία βασίζεται στο «Jambula Tree», ένα βραβευμένο διήγημα από την Ουγκαντέζα συγγραφέα Monica Arac de Nyeko.



Ανταποκρινόμενη στη βράβευση της ηθοποιού, η σκηνοθέτης της ταινίας Wanuri Kahiu έγραψε στο Twitter: «Το παλαιότερο φεστιβάλ αφρικανικού κινηματογράφου αναγνώρισε έναν queer χαρακτήρα ... Είμαι τόσο περήφανη! Η ομοφυλοφιλία δεν μπορεί να σιγήσει!»

So happy, overwhelmed, in tears! @rafikimovie WON best actress at FESPACO. The oldest African film festival acknowledged a queer character and awarded @S_Mugatsia for her depiction! Well done @S_Mugatsia!!! So proud! So proud! Queerness cannot be silenced!