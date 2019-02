Περισσότερους από 80 τάφους βεβήλωσαν άγνωστοι σε εβραϊκό νεκροταφείο, στην Αλσατία, στην ανατολική Γαλλία.

Αγκυλωτοί σταυροί ζωγραφίσθηκαν με σπρέι και στην πόρτα ενός σπιτιού κοντά στο κοιμητήριο, καθώς και στον τοίχο του περιβόλου. Η πρόσβαση στο κοιμητήριο αποκλείστηκε από τη χωροφυλακή, που κρατούσε σε απόσταση τους δημοσιογράφους, τους φωτογράφους και τους εικονολήπτες.

Swastikas are scrawled on headstones and 80 graves are vandalised at Jewish cemetery in France https://t.co/b5N61QDNfe



«Σήμερα Τρίτη 19 Φεβρουαρίου, περίπου 80 τάφοι του ισραηλιτικού κοιμητηρίου του Κατσενέμ βρέθηκαν βεβηλωμένοι», καθώς είχαν σχηματιστεί πάνω τους με σπρέι αγκυλωτοί σταυροί, ανακοίνωσε η νομαρχία του Κάτω Ρήνου.

«Ογδόντα τάφοι βεβηλώθηκαν στο Κατσενέμ. Αγανάκτηση και αηδία. Αυτές οι αποκρουστικές πράξεις είναι ύβρις στη μνήμη της χώρας μας. Στις αξίες που σφυρηλάτησαν την ψυχή του λαού μας. Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να μην παραμείνουν ατιμώρητες», έγραψε στο Twitter ο υπουργός Εσωτερικών Κριστόφ Καστανέρ.

Ο νομάρχης του Κάτω Ρήνου Ζαν-Λικ Μαρξ καταδίκασε «με τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα αυτή τη βδελυρή αντισημιτική πράξη και εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του προς την εβραϊκή κοινότητα, η οποία έγινε άλλη μια φορά στόχος».

Some 80 Jewish graves have been desecrated and daubed with swastikas in eastern France - as thousands across dozens of French cities prepare to march against #antisemitism. https://t.co/xbWzq6ydJk