Η αρχισυντάκτρια μόδας της βραζιλιάνικης έκδοσης της Vogue παραιτήθηκε, μετά τη διαρροή φωτογραφιών από το πάρτι γενεθλίων της, που παρέπεμπαν στο καθεστώς σκλαβιάς στα χρόνια της αποικιοκρατίας.

Η λευκή Ντονάτα Μεϊρέχες, φωτογραφήθηκε για τα 50α της γενέθλια καθισμένη σε έναν θρόνο, ενώ γύρω της στέκονταν τέσσερις μαύρες γυναίκες, ντυμένες στα λευκά.

Όπως παρατήρησαν αρκετοί επικριτές της, τα φορέματα των γυναικών μοιράζονταν ύποπτα πολλές ομοιότητες με τις λευκές στολές που φορούσαν οι οικιακοί σκλάβοι ενώ και το κάθισμα που επέλεξε η Μεϊρέχες παρέπεμπε στους διακοσμημένους θρόνους "cadeira de sinhá" των «ιδιοκτητών» και βασανιστών των σκλάβων.

«Οι μαύρες γυναίκες χρησιμοποιούνταν σαν αντικείμενα για να δημιουργήσουν μία εξωτική εικόνα», εξηγεί η Στέφανι Ριμπέιρο, συγγραφέας της στήλης #BlackGirlMagic στην βραζιλιάνικη έκδοση της Marie Claire.

Κατά την ίδια, οι επίμαχες φωτογραφίες αποτελούν «αναπόληση της αποικιοκρατίας που εξιδανικεύει εκείνες τις εποχές». Όπως λέει η Ριμπέιρο, η Μεϊρέχες έκανε σκόπιμη αναπαραγωγή των εικόνων στις οποίες οι λευκοί προβάλλονταν ως ανώτεροι και οι μαύροι παρουσιάζονταν σχεδόν ως μη-άνθρωποι.

Hey @CondeNast, Donata Meirelles, the director of Vogue Brazil, had her birthday party inspired in "Brazil Slavery Colonies" and even had black models dressed as slaves to use as photo props. Asking for a friend: does this align with your company's values? #VogueRacista pic.twitter.com/7K0DmnK7nd