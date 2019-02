Οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της Βενεζουέλας, όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και ο χρυσός, είναι ο λόγος που οι ΗΠΑ επιδιώκουν την αλλαγή καθεστώτος, δήλωσε ο Νικολάς Μαδούρο

Μιλώντας στο Russia Today, o πρόεδρος της Βενεζουέλας τόνισε πως δε θα περάσει στην ιστορία ως ένας ηγέτης που έδειξε αδυναμία και αγνόησε τον λαό του.

«Τι είναι το casus belli του Τραμπ κατά της Βενεζουέλας»; αναρωτήθηκε ο Μαδούρο στη συνέντευξη. «Το casus belli είναι τα πλούτη της Βενεζουέλας. Ο χρυσός , το αέριο, ο σίδηρος, τα διαμάντια και άλλες πλουτοπαραγωγικές πηγές», είπε ο Μαδούρο, ενώ εντείνεται η πίεση στο καθεστώς του από τις χώρες της Δύσης.

Ο Μαδούρο πρόσθεσε πως δεν θέλει να γίνει ένας «προδότης», ένα «αδύναμο άτομο», υποχωρώντας απέναντι στην Ουάσινγκτον.

Η αναταραχή στη Βενεζουέλα κλιμακώθηκε καθώς η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολιές με τον πληθωρισμό να καλπάζει, τις τιμές να αυξάνονται με καταιγιστικούς ρυθμούς και το βιωτικό επίπεδο να είναι πολύ χαμηλό. Όμως, ο Μαδούρο πιστεύει πως η κυβέρνηση του έχει απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα.

Ο Μαδούρο παραδέχθηκε πως «ο υπερπληθωρισμός μας έχει προκαλέσει τεράστια ζημιά» και άφησε να εννοηθεί πως οι πηγές που «ο κόσμος μας άρπαξε» θα απελευθερωθούν με στόχο την εθνική ανάκαμψη.

Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση θα εργαστεί στο να κρατήσει τις τιμές όσο πιο χαμηλά γίνεται και για να σταθεροποιήσει την ισοτιμία του νομίσματος της χώρας.

