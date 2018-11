Αμερικανικές εταιρείες παραγωγής αποφάσισαν να μην συνοδεύσουν με «κόκκινο χαλί» τις πρεμιέρες νέων ταινιών, στο Χόλιγουντ, σε ένδειξη πένθους για τα θύματα των καταστροφικών πυρκαγιών στην Καλιφόρνια.



Ανάμεσα στα φιλμ των οποίων οι πρωταγωνιστές δεν θα περπατήσουν το κόκκινο χαλί είναι οι «Χήρες» με την Βαϊόλα Ντέιβις και ο «Καταστροφέας» με την Νικόλ Κίντμαν. Οι ηθοποιοί θα εμφανιστούν στους δημοσιογράφους για δηλώσεις, χωρίς την εορταστική λάμψη που συνοδεύει τις πρώτες προβολές.

Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών αγγίζει, μέχρι στιγμής, τους 48 ενώ δεκάδες άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι.

Η Annapurna Pictures, εταιρία διανομής του «Destroyer» με την Νικόλ Κίντμαν, σε ανακοίνωσή της εξέφρασε εκ μέρους των παραγωγών, του καστ και του προσωπικού τα βαθιά συλλυπητήρια στα θύματα των πυρκαγιών αλλά και σε όλους όσοι επηρεάστηκαν, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη της σε όσους ρίσκαραν τη ζωή τους για να βοηθήσουν άλλους.



Η 20th Century Fox επίσης ακύρωσε τα event της για το «Widows» με την Βαϊόλα Ντέιβις, που σκηνοθετεί ο βραβευμένος με Όσκαρ Στιβ Μακ-Κουίν.



Εκπρόσωπος της εταιρίας δήλωσε ότι το κόστος για την εκδήλωση προβολής θα δοθεί ως δωρεά σε ταμείο βοηθείας που έχει συσταθεί στο Λος Άντζελες για την ανακούφιση των πληγέντων από τις πυρκαγιές.



Την πρωτοβουλία ακολούθησαν και άλλες εταιρίες παραγωγής ακυρώνοντας τις εκδηλώσεις προβολής ταινιών μεταξύ των οποίων η κωμωδία «Instant Family» του Μαρκ Γουόμπεργκ , το «The Ballad of Buster Scruggs» των αδερφών Κοέν και το θρίλερ «Bird Box» της Σάντρα Μπούλοκ.



Στο μεταξύ, μετά την απώλεια του σπιτιού τους από τη φωτιά, η τραγουδίστρια Μάιλι Σάιρους και ο ηθοποιός σύντροφός της Λίαμ Χεμσγουορθ, δώρισαν 500 χιλιάδες δολάρια στο φιλανθρωπικό ίδρυμα «The Malibu Foundation through Cyrus' charity Happy Hippie».



Ο ηθοποιός χθες μοιράστηκε μία φωτογραφία από τα απομεινάρια του σπιτιού τους.

It's been a heartbreaking few days. This is what's left of my house. Love. Many people in Malibu and surrounding areas in California have lost their homes also and my heart goes out to everyone who was affected by these fires.



To help: https://t.co/YQCE1cLaej & @happyhippiefdn pic.twitter.com/vtLFytFmNw