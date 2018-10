Η Google έχει απολύσει 48 άτομα από το 2016, ύστερα από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση. Μεταξύ αυτών, ήταν και 13 ανώτερα διοικητικά στελέχη (μάνατζερ), όπως έγινε γνωστό.

Τα παραπάνω προκύπτουν από email που έστειλε στους εργαζόμενους της εταιρίας ο διευθύνων σύμβουλος, Σουντάρ Πιτσάι, τονίζοντας πως η Google υιοθετεί «σκληρή γραμμή» απέναντι στην ακατάλληλη συμπεριφορά.

Η επιστολή εστάλη ως απάντηση σε δημοσίευμα των New York Times, το οποίο ανέφερε ότι ο δημιουργός του λογισμικού Android, Άντι Ρούμπιν, έλαβε πακέτο αποζημίωσης 90 εκατ. δολαρίων για να αποχωρήσει από την εταιρία, παρά το γεγονός ότι υπήρξε καταγγελία σε βάρος του για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά.

Εκπρόσωπος του Ρούμπιν αρνήθηκε τις κατηγορίες, σύμφωνα με την εφημερίδα, τονίζοντας πως αποφάσισε να φύγει από τη Google το 2014 προκειμένου να ξεκινήσει μία δική του εταιρία. Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι του δόθηκε «αποχαιρετισμός ήρωα» από τη Google όταν έφυγε.

Google CEO Sundar Pichai just sent out an email regarding the huge NYT story on Andy Rubin.https://t.co/1m1bJDq5K3 pic.twitter.com/azxs7rneCw