Αυξάνονται τα θύματα της τραγωδίας στην Ιταλία καθώς ο υπουργός Εσωτερικών κι αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι δήλωσε ότι περίπου 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και υπάρχουν πολλοί σοβαρά τραυματίες από την κατάρρευση της γέφυρας στη Γένοβα.

Ωστόσο σύμφωνα με πηγές από την ιταλική πυροσβεστική, ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση της γέφυρας στη Γένοβα ανήλθε σε 35, μεταδίδουν ιταλικά ΜΜΕ.

Περίπου 80 μέτρα της οδογέφυρας Μοράντι κατέρρευσαν από ύψος περίπου 50 μέτρων σ' έναν ποταμό, καθώς και σε σιδηροδρομικές γραμμές και κτίρια.

Η κατάρρευση της οδογέφυρας στον αυτοκινητόδρομο Α 10 της Γένοβας, μπορεί να οφείλεται σε κεραυνό που έπεσε σήμερα το μεσημέρι στο συγκεκριμένο σημείο, σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδίδει η ηλεκτρονική έκδοση της La Repubblica.

Πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που θα πρέπει φυσικά να εξακριβωθεί από τις έρευνες, αλλά το οποίο φαίνεται να ενισχύεται και από το γεγονός ότι ένα σπίτι, που βρισκόταν δίπλα στην γέφυρα, καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μετά την κατάρρευση. Δυο άνθρωποι που ζούσαν σε αυτό, μεταφέρθηκαν με εγκαύματα σε νοσοκομείο της Γένοβας.

EPA

«Ευχαριστώ τους πυροσβέστες, τους επαγγελματίες διασώστες και τους εθελοντές που επιχειρούν στο σημείο από το πρώτο λεπτό και παραμένουν εκεί σκάβοντας και σώζοντας ζωές. Δυστυχώς, υπάρχουν 30 επιβεβαιωμένοι νεκροί και πολλοί σοβαρά τραυματίες» δήλωσε ο Σαλβίνι σε μια συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από την Κατάνια, στη Σικελία.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «δεσμεύεται ενώπιον των Ιταλών να φθάσει έως το τέλος για να καθοριστούν οι ευθύνες της απαράδεκτης καταστροφής διότι δεν είναι δυνατό να εργάζεται κανείς και να πεθαίνει με αυτόν τον τρόπο εν έτη 2018».

«Από αυτήν τη γέφυρα έχω περάσει εκατοντάδες φορές, θα κάνω τα πάντα για να έχουμε στα χέρια μας τα ονόματα των υπεύθυνων. Είναι απαράδεκτο να πεθαίνει κανείς με αυτόν τον τρόπο στην Ιταλία» υπογράμμισε ο Σαλβίνι.

An aerial view of the collapsed bridge in #Genua.



At least 10 people have been confirmed dead. pic.twitter.com/hj1Q8hN9YF — EHA News (@eha_news) August 14, 2018

Το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky TG24, μετέδωσε ότι το τμήμα της γέφυρας Morandi που κατέρρευσε φθάνει περίπου τα 200 μέτρα, ενώ πυροσβέστες δήλωσαν στο Associated Press ότι ανησυχούν για την περίπτωση εκρήξεων στις παροχές φυσικού αερίου που διατρέχουν την περιοχή κάτω από τη γέφυρα.

Τηλεοπτικές εικόνες δείχνουν δεκάδες διασώστες να δραστηριοποιούνται γύρω από συντρίμμια φορτηγών και αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που έπεσαν στο κενό. Στο σημείο έχουν καταφθάσει και ομάδες διασωστών με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους.

Σύμφωνα με την περιφερειακή διεύθυνση της Πυροσβεστικής της Γένοβας, η γέφυρα κατέρρευσε σε μεγάλο μέρος πάνω σε σιδηροδρομικές γραμμές. Τα συντρίμμια της άγγιξαν επίσης ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας που βρίσκεται από κάτω, όμως φαίνεται πως έχει πληγεί μόνο ο χώρος στάθμευσης του εργοστασίου.

Το εργοστάσιο ήταν άδειο, καθώς είναι παραμονή της αργίας της 15ης Αυγούστου -- βρισκόταν εκεί μόνο μια ομάδα συντήρησης.

Έργα ανακαίνισης είχαν γίνει το 2016 στη γέφυρα, η οποία είχε εγκανιασθεί το 1967 και έχει συνολικό μήκος 1,2 χιλιόμετρο. Η εταιρεία που εξασφαλίζει τη λειτουργία της ανακοίνωσε πως, όταν σημειώθηκε η κατάρρευση, εκτελούνταν έργα ενίσχυσης των θεμελίων της, προσθέτοντας πως η γέφυρα βρισκόταν υπό διαρκή παρακολούθηση.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky Italia πως είδε «οκτώ ή εννέα» οχήματα πάνω στη γέφυρα την ώρα που αυτή κατέρρεε και έκανε λόγο για «σκηνή από την Αποκάλυψη».

EPA

Η πυροσβέστης Αμάλια Τεντέσι ανέφερε στην τηλεόραση της RAI, ότι ο αριθμός των αυτοκινήτων που κατέπεσαν είναι περίπου 20.

Η ίδια ανέφερε ότι δύο άνθρωποι ανεσύρθησαν ζωντανοί στη βιομηχανική περιοχή κάτω από τη γέφυρα και μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο.

Ο υπουργός Μεταφορών Ντανίλο Τονινέλι δήλωσε σε μήνυμά του στο Twitter πως «παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία αυτό που φαίνεται πως είναι μια τεράστια τραγωδία».

Sto seguendo con la massima apprensione ciò che è accaduto a #Genova e che si profila come immane tragedia. Siamo in stretto contatto con Autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla città — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) August 14, 2018

Ο συγκεκριμένος αυτοκινητόδρομος είναι μια βασική οδική αρτηρία προς την ιταλική Ριβιέρα και την νότια ακτή της Γαλλίας.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε αναμένεται να φτάσει το βράδυ στην Γένοβα και να παραμείνει εκεί την Τετάρτη.

Η υπουργός Άμυνας Ελιζαμπέτα Τρέντα δήλωσε πως ο στρατός είναι έτοιμος να προσφέρει ανθρώπινο δυναμικό και οχήματα στις επιχειρήσεις διάσωσης που συνεχίζονται.

Η ελληνική πρεσβεία στην Ρώμη ανέφερε πως «μέχρι στιγμής δεν προκύπτει να υπάρχουν Έλληνες πολίτες μεταξύ των θυμάτων ή των τραυματιών από την κατάρρευση οδογέφυρας στη Γένοβα. Η Πρεσβεία βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις ιταλικές αρχές Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή.»

Με πληροφορίες από Associated Press, Reuters