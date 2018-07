Τετρακόσια είκοσι δύο μέλη της οργάνωσης εθελοντών διασωστών των Λευκών Κρανών και οι οικογένειές τους έφθασαν σήμερα στην Ιορδανία, αφού απομακρύνθηκαν από τη Συρία, έγινε γνωστό από το υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας.

Νωρίτερα πληροφορίες έκαναν λόγο για 800 μέλη της οργάνωσης που εγκατέλειψαν τη χώρα με τη βοήθεια του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της διπλωματίας της Ιορδανίας Μοχάμεντ αλ Καγιέντ, η Γερμανία, ο Καναδάς και η Βρετανία δεσμεύτηκαν να υποδεχθούν 827 διασώστες των Λευκών Κρανών και τις οικογένειές τους, ωστόσο μονάχα 422 έφθασαν στο βασίλειο, προκαταρκτικό σταθμό πριν από τη μεταφορά τους σε αυτές τις τρεις χώρες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαίωσε ότι θα βοηθήσει στην επανεγκατάστασή τους, παρέχοντας προτασία σε «όσους περισσότερους εθελοντές και τις οικογένειές τους είναι δυνατόν».

Δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Τζέρεμι Χαντ και της γραμματέως Διεθνούς Ανάπτυξης Πένι Μορντόντ ανέφερε: «Τα Λευκά Κράνη έχουν γίνει στόχος επιθέσεων και, λόγω του υψηλού προφίλ τους, κρίνουμε ότι, υπό τις συγκεκριμένες αυτές περιστάσεις, οι εθελοντές χρειάζονται άμεση προστασία».

Σε ανάρτησή του στο Twitter, o Χαντ έγραψε: «Φανταστικά τα νέα ότι εμείς - το Ηνωμένο Βασίλειο και οι φιλικές δυνάμεις - διασφαλίσαμε την εκκένωση των Λευκών Κρανών και των οικογενειών τους. Ευχαριστούμε Ισραήλ και Ιορδανία που δράσατε τόσο γρήγορα στο αίτημά μας. Τα Λευκά Κράνη είναι οι πιο γενναίοι από τους γενναίους και σε μια απελπιστική κατάσταση αυτό είναι τουλάχιστον μια ακτίνα ελπίδας»

Fantastic news that we - UK and friends - have secured evacuation of White Helmets and their families - thank you Israel and Jordan for acting so quickly on our request. The WH are the bravest of the brave and in a desperate situation this is at least one ray of hope