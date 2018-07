Σε συμβιβασμό με τον Έλον Μασκ κατέληξε τελικά ο καλλιτέχνης από το Κολοράντο που είχε κατηγορήσει τον μεγιστάνα της πως αντέγραψε το μοτίβο ενός μονόκερου που αερίζεται και το οποίο είχε παρουσιάσει πρώτος ο ίδιος σε μια κούπα.

Ο Έλον Μασκ είχε δημοσιεύσει αρχικά μια φωτογραφία της κούπας στον λογαριασμό του στο Twitter, χαρακτηρίζοντάς την «ίσως την πιο αγαπημένη μου κούπα όλων των εποχών», κάτι που χαροποίησε τότε τον Τομ Έντουαρντς. Ωστόσο ένα μήνα αργότερα, ο Μασκ δημοσίευσε το σχέδιο του μονόκερου ξανά στον λογαριασμό του, χωρίς να αποδώσει πνευματικά δικαιώματα, θέλοντας να διαφημίσει ένα νέο χαρακτηριστικό του «sketch pad», που επιτρέπει στους οδηγούς να ζωγραφίζουν στην touchscreen οθόνη.

Το ποιος έφτιαξε το σκίτσο εξαρχής δημιούργησε τόση σύγχυση στα μέσα ενημέρωσης, με τις δύο πλευρές να το διεκδικούν εξίσου, που πολλά από αυτά μετέδωσαν εσφαλμένα πως αρχικός εμπνευστής ήταν όντως ο Έλον Μασκ, πράγμα που τελικά δεν ισχύει.

Ο Τομ Έντουαρντς προσπάθησε επανειλημμένα να καταλήξει σε συμφωνία με τον Έλον Μασκ, σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, αλλά ο δισεκατομμυριούχος τον αγνοούσε, λέγοντας μάλιστα στην κόρη του καλλιτέχνη πως θα ήταν «γελοίο» να του κάνουν μήνυση.

hey y’all Grimes’ boyfriend ripped off my dad’s art! this is a true story! what do you have to say for yourself @elonmusk ?? https://t.co/TMMJAS1ZGM