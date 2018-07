Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, ζήτησε συγγνώμη για το γεγονός ότι αποκάλεσε «παιδόφιλο» έναν Βρετανό δύτη, που συμμετείχε στη διάσωση των παιδιών στην Ταϊλάνδη.

Τα μηνύματα του Μασκ στο Twitter είχαν πυροδοτήσει αντιδράσεις από τους μετόχους και τους αναλυτές της Σίλικον Βάλεϊ, οι οποίοι χαρακτήρισαν τη συμπεριφορά του ανώριμη και εμπόδιο στην επιτυχία της εταιρίας.

Ο επικεφαλής της Tesla είχε επιτεθεί στον δύτη Bέρνον Άνσγουορθ αποκαλώντας τον «παιδόφιλο» που υπόπτως ζει στην Ταϊλάνδη.

Σε νέα μηνύματά του στο Twitter, ο Έλον Μασκ τονίζει πως «μίλησε με οργή» αφότου ο Άνσγουορθ είχε χαρακτηρίσει «διαφημιστικό κόλπο» το μίνι υποβρύχιο που είχε στείλει στην Ταϊλάνδη για να βοηθήσει στη διάσωση των παιδιών.

As this well-written article suggests, my words were spoken in anger after Mr. Unsworth said several untruths & suggested I engage in a sexual act with the mini-sub, which had been built as an act of kindness & according to specifications from the dive team leader.