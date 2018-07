Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, τονίζοντας ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία να τα πάνε καλά, μετά τις αντιδράσεις από τις δηλώσεις του κατά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Έχω ΜΕΓΑΛΗ εμπιστοσύνη στους ανθρώπους ΜΟΥ των μυστικών υπηρεσιών. Ωστόσο, επίσης αναγνωρίζω ότι για να χτίσουμε ένα λαμπρότερο μέλλον, δεν μπορούμε να εστιάζουμε αποκλειστικά στο παρελθόν – καθώς οι δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου, πρέπει να τα πηγαίνουν καλά», είπε ο Τραμπ με ανάρτησή του στο Twitter.

As I said today and many times before, “I have GREAT confidence in MY intelligence people.” However, I also recognize that in order to build a brighter future, we cannot exclusively focus on the past – as the world’s two largest nuclear powers, we must get along! #HELSINKI2018