Ένας από τους Βρετανούς δύτες που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης στo σπήλαιο της Ταϊλάνδης σκέφτεται να προβεί σε νομικές ενέργειες κατά του Έλον Μάσκ, o οποίος τον αποκάλεσε «παιδόφιλο» στο Twitter.

O Bέρνον Άνσγουορθ, o 63χρονος δύτης, είπε στον Guardian πως αισθάνεται έκπληκτος και θυμωμένος για την επίθεση. Ο μεγιστάνας έσβησε αργότερα το συγκεκριμένο σχόλιο και ένα άλλο παρόμοιο.

Η κόντρα ανάμεσα στους δύο άντρες ξεκίνησε όταν ο Άνσγουορθ έδωσε μια συνέντευξη στην οποία ανέφερε πως το μίνι-υποβρύχιο το οποίο σχεδίασε ο ιδιοκτήτης της Tesla για την διάσωση των παιδιών «δεν μπορούσε να λειτουργήσει σε καμία περίπτωση. Ο Μασκ δεν είχε αντιληφθεί πόσο στενό ήταν το πέρασμα. Το υποβρύχιο είχε μήκος περίπου 1,7 μέτρα δε θα μπορούσε να περάσει από τις γωνίες και άλλα εμπόδια που θα προέκυπταν».



Ο Μασκ απάντησε με μια σειρά από αναρτήσεις στο Twitter την Κυριακή λέγοντας πως θα ανεβάσει ένα βίντεο που θα αποδεικνύει πως το υποβρύχιο του θα ήταν αποτελεσματικό. Σε ένα από αυτά σχολίασε απευθυνόμενος στον Άνσγουορθ: "Sorry pedo guy , you really did ask for it". (Συγγνώμη παιδόφιλε, αλλά πήγαινες γυρεύοντας).

Όταν κάποιος χρήστης του Twitter παρατήρησε πως ο μεγιστάνας αποκαλούσε τον σωτήρα των παιδιών «παιδόφιλο» ο Μασκ απάντησε. «Στοίχημα πως είναι αλήθεια». Αργότερα έσβησε και τα δύο tweets.



Ο Άνσγουορθ που ζει στην Ταϊλάνδη ήταν από τους πρώτους δύτες που βρέθηκαν στο σημείο όπου τα 12 παιδιά της ποδοσφαιρικής ομάδας και ο προπονητής τους παγιδεύτηκαν στις 23 Ιουνίου.

Η συνεισφορά του στην επιχείρηση διάσωσης θεωρείται καθοριστική. . Ο Ανσγουορθ έχει στα χέρια του φωτογραφίες με τα απρεπή tweets του μεγιστάνα και είπε πως δέχεται μηνύματα συμπαράστασης από ανθρώπους από όλο τον κόσμο οι οποίοι έχουν εκπλαγεί αρνητικά από τα σχόλια του Μασκ.

Δεν έχει μιλήσει με τον Μασκ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης ή μετά και όπως λέει ελπίζει να μην αλλάξει αυτό. «Δεν τον ξέρω, δεν τον έχω συναντήσει ποτέ και δε θέλω να τον συναντήσω» είπε. Όμως όταν ερωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες κατά του Μασκ απάντησε «Ναι, η ιστορία δεν τελείωσε εδώ».



Ο Άνσγουορθ δεν ήταν ο μόνος που στάθηκε επικριτικά στην προσπάθεια του Μασκ να βοηθήσει στην επιχείρηση διάσωσης.

Είχαν προηγηθεί τα σχόλια του Ναρογκσακ Οσατανακορν, επικεφαλής της ομάδας δράσης που συστήθηκε για την επιχείρηση, ο οποίος είπε πως το μίνι υποβρύχιο που κατασκεύασε ο μεγιστάνας «ήταν μια εξελιγμένη, αλλά όχι πρακτική για τη συγκεκριμένη περίπτωση κατασκευή».

Ο Μάσκ απάντησε πως ο Οσατανακόρν «δεν είναι ειδικός και πως «είναι ανακριβές να τον αποκαλούν επικεφαλής της ομάδας διάσωσης αλλά έπρεπε να αποκαλείται «πρώην κυβερνήτης της συγκεκριμένης περιφέρειας της Ταϊλάνδης».



Σημειώνεται πως ο μεγιστάνας, που δέχτηκε έντονη κριτική για την αντίδραση του αυτή στο Twitter, είχε πει πριν από λίγες μέρες πως θα προσπαθήσει να είναι λιγότερο ανταγωνιστικός και εριστικός στα social media.

Με πληροφορίες από Guardian, CNN