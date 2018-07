Ένα τεράστιο μπαλόνι που απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ ως οργισμένο μωρό, πέταξε σήμερα πάνω από τη Βρετανική Βουλή, στο πλαίσιο των μαζικών διαδηλώσεων κατά της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στο Λονδίνο.

Το μωρό-Τραμπ, ύψους έξι μέτρων, εμφανίζει τον 45ο πρόεδρο των ΗΠΑ ημίγυμνο, να φορά αποκλειστικά μία λευκή πάνα. Στο ένα από τα μικροσκοπικά του χέρια κρατά ένα, επίσης φουσκωτό, κινητό τηλέφωνο.

Το μπαλόνι έφτασε σε ύψος δεκάδωνν μέτρων την ώρα που η προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Λονδρέζων κορυφωνόταν στο κέντρο της πόλης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέφτασε την Πέμπτη στη Μεγάλη Βρετανία, απαντώντας στους χιλιάδες επικριτές τους πως παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής στο Ηνωμένο Βασίλειο.





#Trump baby balloon slowly rises over Parliament Square, to cheers from the crowd below pic.twitter.com/yld6yUj7C1 — Eliza Mackintosh (@elizamackintosh) 13 Ιουλίου 2018

An orange-hued 19.6 feet tall baby Trump, clutching a tiny mobile phone and sporting a giant diaper, is being inflated in London’s Parliament Square pic.twitter.com/QX2fIRTvsa — Eliza Mackintosh (@elizamackintosh) 13 Ιουλίου 2018