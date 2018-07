Το γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες, ένα βίντεο που δείχνει δύο αφρικανικούς πιγκουίνους να περπατούν με ενωμένα τα πτερύγιά τους, λες και βαδίζουν χέρι- χέρι.

Το στιγμιότυπο ανέβηκε στο Twitter και έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 200 χιλιάδες likes.

Το συγκεκριμένο περιστατικό, όμως, δε φαίνεται να είναι μεμονωμένο. Φωτογράφοι έχουν κατά καιρούς καταφέρει να απαθανατίσουν πιγκουίνους σε παρόμοιες σκηνές, με τις φωτογραφίες τους να δημοσιεύονται σε διεθνή μέσα όμως η Telegraph.

Οι πιγκουίνοι αποτελούν ίσως από τα μοναδικά ζώα τα οποία αναπτύσσουν τόσο στενούς δεσμούς μεταξύ τους για να προστατεύσουν τα νεογνά.

my aunt just came back from South Africa and she sent me this video she took of this lil penguin couple 😭 pic.twitter.com/TkBpT5z9RV