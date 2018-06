Η Μελάνια Τραμπ, οι πιέσεις της οποίας αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα ώστε να κάνει στροφή 180 μοιρών ο σύζυγός της στην πολιτική του χωρισμού των παιδιών παράτυπων μεταναστών από τους γονείς τους, επισκέφθηκε σήμερα έναν χώρο στα σύνορα Μεξικού-ΗΠΑ όπου κρατούνται ορισμένοι από αυτούς τους ανήλικους.

Η πρώτη κυρία αναχώρησε από τον Λευκό Οίκο νωρίς το πρωί και έφτασε αεροπορικώς στο Τέξας.

Στο Μακάλεν, όπου βρίσκεται το κέντρο κράτησης Upbring New Hope Children's Center, η Μελάνια Τραμπ είχε την ευκαιρία να μιλήσει με αξιωματούχους και εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις. Στο κτίριο φιλοξενούνται 55 ανήλικοι ηλικίας από 12 έως 17 ετών. Οι έξι από αυτούς χωρίστηκαν από τους γονείς τους, οι οποίοι συνελήφθησαν, μόλις πέρασαν τα σύνορα.

. @FLOTUS gets tour of kids’ rooms, notes how tidy they keep them pic.twitter.com/E5m90zbp1A — Kate Bennett (@KateBennett_DC) 21 Ιουνίου 2018





Η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ κάθισε σε ένα τραπέζι και άκουσε τους υπαλλήλους να της εξηγούν πώς φροντίζουν τα παιδιά. Έθεσε πολλές ερωτήσεις, επιδιώκοντας να διασφαλίσει ότι οι ανήλικοι λαμβάνουν τη σωστή φροντίδα.

Λίγο αργότερα, περιηγήθηκε σε ένα τμήμα των εγκαταστάσεων όπου βρίσκονται τα δωμάτια των παιδιών και της εξήγησαν ότι οι ανήλικοι φροντίζουν μόνοι τους για την καθαριότητα των χώρων αυτών.

«Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και ανυπομονώ να δω και να συναντήσω τα παιδιά. Αλλά πρώτα, επιτρέψτε μου να γνωρίσω εσάς και να σας ευχαριστήσω όλους για όσα κάνετε, για το ηρωικό έργο που επιτελείτε καθημερινά και για όσα κάνετε για αυτά τα παιδιά», είπε η Μελάνια.

«Θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω πώς μπορώ να βοηθήσω αυτά τα παιδιά να επανενωθούν με τις οικογένειές τους το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε.

Melania Trump is asking staffers questions about the children, including how often they get to call their parents. pic.twitter.com/FYo95dauvv — Meg Wagner (@megwagner) 21 Ιουνίου 2018





Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί χθες, στις δηλώσεις που έκανε για το θέμα, ότι επηρεάστηκε στην απόφασή του από τη σύζυγό του και την κόρη του Ιβάνκα.

Η επίσκεψη της πρώτης κυρίας στο Τέξας είναι η πιο προβεβλημένη και μία από τις ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις που έχει κάνει αφότου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στα νεφρά, στις 14 Μαΐου.

Από τον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι η πρώτη κυρία βρίσκεται «στα σύνορα αυτή τη στιγμή» για να δει ιδίοις όμμασι τη μεταναστευτική κρίση.

Πρόσθεσε ότι έδωσε οδηγίες στις κυβερνητικές υπηρεσίες να επανενώσουν τις οικογένειες των μεταναστών που χωρίστηκαν στα σύνορα.

Melania Trump thanks the facility staffers working with children separated from their families: "I want to thank you for your hard work, your compassion and your kindness" pic.twitter.com/lHEk1UossJ — Meg Wagner (@megwagner) 21 Ιουνίου 2018





Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Washington Post που επικαλείται έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο, η κυβέρνηση θα σταματήσει να διώκει ποινικά τους γονείς που περνούν παράνομα τα σύνορα έχοντας μαζί τους τα παιδιά τους, μέχρι να ενισχυθεί η συνοριοφυλακή και να αυξηθούν οι πόροι της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ- ΜΠΕ