Ένα περιζήτητο remaster του επιτυχημένου videogame με ήρωα τον Τζέιμς Μποντ, το «GoldenEye 007» διέρρευσε στο διαδίκτυο πάνω από μία δεκαετία μετά την ακύρωση της κυκλοφορίας του.

Η εταιρεία προγραμματισμού και ανάπτυξης Rare δημιούργησε το αρχικό παιχνίδι το 1997 και το 2007 δούλευε πάνω σε μια ενημερωμένη έκδοση για το Xbox.

Αλλά το project αποσύρθηκε επειδή τα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη δεν μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα δικαιώματα.

Η διαρροή έγινε μια εβδομάδα αφότου ο παίκτης του YouTube Graslu00 δημοσίευσε ένα δίωρο βίντεο που εμφανίζει το αναδιαμορφωμένο λογισμικό.

Πλάνα του παιχνιδιού που δεν κυκλοφόρησε ποτέ δημοσιεύτηκαν περιστασιακά στο YouTube τα τελευταία 10 χρόνια, δελεάζοντας τους θαυμαστές του, οι οποίο ήθελαν διακαώς να το δουν να κυκλοφορεί.

Με βάση την ομώνυμη ταινία του Τζέιμς Μποντ, το GoldenEye 007 ήταν το best-seller στην κονσόλα Nintendo 64.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα, η κονσόλα διαθέτει πολύ χαμηλής ανάλυσης γραφικά και οι οπαδοί ελπίζουν εδώ και πολύ καιρό για ένα remake υψηλής ευκρίνειας.



Το 2002 η Microsoft αγόρασε τη Rare και κυκλοφόρησε ενημερωμένες εκδόσεις πολλών από τα παιχνίδια της στην υπηρεσία Xbox Live Arcade.

Ανέπτυξε επίσης ένα άλλο remaster του GoldenEye 007. Η νέα έκδοση έτρεχε στα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο και οι παίκτες μπορούσαν να εναλλάσσονται μεταξύ των ενημερωμένων γραφικών και των αυθεντικών γραφικών N64 με το πάτημα ενός κουμπιού.

Αλλά ο προϊστάμενος του Xbox, Phil Spencer έκανε λόγο με ανάρτησή του στο Twitter ότι τα δικαιώματα που σχετίζονται με την κίνηση αυτή, είναι πολύ «προκλητικά» καθώς εμπλέκονται διάφοροι φορείς.

@leflus Goldeneye rights are so challenging, looked at this many times. Lot's of different parties to work with, we've always given up.