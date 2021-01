Η τεχνολογική πρόοδος έχει προκαλέσει αλματώδεις αλλαγές στην καθημερινή ζωή αλλά όσο η εξέλιξη προχωρά, τόσο φαίνεται πως «κόβει το δρόμο» για εργασία σε εκατομμύρια εργαζομένους.

Ο λόγος; Επαγγέλματα αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν, καθώς online υπηρεσίες και 3D εκτυπωτές μειώνουν τη στελέχωση ανθρώπινου δυναμικού.

Την αρνητική επίπτωση σε μία σειρά επαγγελμάτων αποτυπώνει έκθεση του Γραφείου Στατιστικών Απασχόλησης των ΗΠΑ (Bureau of Labor Statistics), αναφέρει το Business Insider.

Η έκθεση αφορά σε επαγγέλματα που αναμένεται μέχρι το 2026 να «σβηστούν» από τη λίστα.

Αυτά είναι τα πέντε πιο επαπειλούμενα επαγγέλματα:

-Ταμίας σε κατάστημα/σούπερ μάρκετ

Πρόκειται για μία θέση που αναμένεται να «χαθεί», καθώς οι online αγορές και τα self-checkout ταμεία μειώνουν τις ανάγκες για προσωπικό. Όπως αναφέρει η έκθεση, το συγκεκριμένο επάγγελμα υπολογίζεται πως θα χάσει 30.600 θέσεις εργασίας μέχρι το 2026 στις ΗΠΑ.

-Ταμίας σε τράπεζα

Μεγάλη εξυπηρέτηση για το κοινό προσφέρει πλέον η υπηρεσία του e-banking. Μία μέθοδος που έχει υιοθετηθεί από τις περισσότερες τράπεζες παγκοσμίως και με την οποία οι πελάτες μπορούν να εξυπηρετηθούν online, χωρίς δηλαδή την παρουσία τους σε κάποιο υποκατάστημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μέχρι το 2026 να χαθούν στις ΗΠΑ 41.800 θέσεις εργασίας.

-Προσωπικό ταχυδρομείου

«Τα μηχανήματα πλέον μπορούν να επεξεργάζονται και να τακτοποιούν την αλληλογραφία» υποστηρίζει το Business Insider, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων σε ταχυδρομικές εταιρείες και υπηρεσίες. Το μοντέλο δείχνει ότι οι ανάγκες για προσωπικό σε ταχυδρομεία θα μειωθούν κατά 65.300 θέσεις εργασίας μέχρι το 2026.



-Συναρμολογητές (σε βιομηχανία/βιοτεχνία)

Μεγάλο πλήγμα από την ανάπτυξη της τεχνολογίας θα δεχθεί το επάγγελμα των συναρμολογητών που απασχολούνται στη βιομηχανία. Στην έκθεση σημειώνεται ότι αυτό το επάγγελμα απειλείται από τη διάδοση των 3D εκτυπωτών και τη ρομποτική. Σύμφωνα με την έκθεση εκτιμάται ότι μέχρι το 2026 θα χαθούν 145.000 θέσεις εργασίας.



-Βοηθητικό προσωπικό γραφείου (κλητήρες/γραμματείς)

Στην έκθεση τονίζεται ότι η τεχνολογία έχει κάνει πιο εύκολη τη δουλειά του προσωπικού γραφείου ώστε πλέον να καλύπτει μόνο του τα καθήκοντα υποστήριξης. Η μόνη εξαίρεση είναι το βοηθητικό προσωπικά γιατρών. Η συγκεκριμένη εξέλιξη θα στερήσει 321.200 θέσεις εργασίας μέχρι το 2026.

Here are five jobs that might disappear because of technology pic.twitter.com/ItNVJJlAqm