Νέες εικόνες από ένα τεράστιο φαράγγι στον πλανήτη Άρη, το Grand Canyon του Κόκκινου πλανήτη όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, έδωσε στη δημοσιότητα η NASA.

Η Γη είναι κατά 1,8794 φορές μεγαλύτερη από τον Άρη αλλά ο γειτονικός πλανήτης διαθέτει πολύ μεγαλύτερα φαράγγια.

Δια του λόγου το αληθές, η NASA έδωσε στη δημοσιότητα νέα σειρά φωτογραφιών από το περίφημο Valles Marineris, τη μεγαλύτερη κοιλάδα του ηλιακού συστήματος με συστήματα φαραγγιών. Οι συναρπαστικές εικόνες αποτυπώθηκαν από το HiRiSe, την ισχυρότερη κάμερα, που έχει σταλεί ποτέ σ' άλλον πλανήτη.



Η κοιλάδα Marineris-Mariner κάνει ακόμα και το Γκραντ Κάνιον να μοιάζει μικροσκοπικό, καθώς απλώνεται σε μία έκταση 2.500 μιλίων, μία απόσταση δηλαδή από τη Νέα Υόρκη έως το Σαν Φρανσίσκο!

HiPOD: The Obliquity of Mars (Periodic Bedding in Tithonium Chasma)



This HiRISE image of an east-facing slope in Tithonium Chasma was taken to follow up an earlier Context Camera image that seemed to show sediment layers of near-uniform thickness.



More: https://t.co/7De3nMZvsI pic.twitter.com/oRvCNfWpk9 — HiRISE: Beautiful Mars (NASA) (@HiRISE) December 26, 2020

Η κοιλάδα έχει συνολικό μήκος ίσο με 10 φορές αυτό του Γκραν Κάνυον και το διπλάσιο βάθος.

HiPOD: Light-Toned Deposits along Coprates Chasma Slopes



Valles Marineris contains kilometers-thick light-toned layered sedimentary

deposits along many of its floors. In this image, we find similar deposits along wallrock slopes in Coprates Chasma.https://t.co/hggCXZgTex pic.twitter.com/TUnhFN8nrj — HiRISE: Beautiful Mars (NASA) (@HiRISE) December 25, 2020

Οι επιστήμονες δεν έχουν καταφέρει πλήρως να εξηγήσουν πώς σχηματίστηκε αυτή η τεράστια κοιλάδα.

This is the largest canyon on Mars (and in the Solar System), Valles Marineris.

It’s so large that it would stretch from New York City to San Francisco!

It’s finally been captured in stunning detail! pic.twitter.com/sCKti4EPhy — Jasmine 🌌🔭 (@astro_jaz) January 6, 2021

Ακολουθήστε το LiFO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο LiFO.gr