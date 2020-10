Το Ίδρυμα Νόμπελ μόλις ανακοίνωσε το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής.

Το βραβείο απονεμήθηκε σε τρεις επιστήμονες για την ανακάλυψη του ιού της ηπατίτιδας C, που αποτελεί παγκόσμια υγειονομική απειλή καθώς προκαλεί καρκίνο του ήπατος.

Οι Αμερικανοί Harvey J. Alter, Michael Houghton και Charles M. Rice τιμήθηκαν τον τρόπο από την σουηδική ακαδημία, που κάνει λόγο για «επιτυχία - ορόσημο, στη μάχη ενάντια στις ιογενείς μολύνσεις». Σύμφωνα με την επιτροπή, οι τρεις επιστήμονες «έκαναν μία αποφασιστική συνεισφορά στην μάχη απέναντι στην ηπατίτιδα, που προκαλεί κίρρωση και καρκίνο του ήπατος σε ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη».

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS