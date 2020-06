Το Model S Long Range Plus της Tesla έγινε το πρώτο ηλεκτρικό όχημα που έσπασε το ρεκόρ αυτονομίας των 400 μιλίων με μία φόρτιση.

Η απόσταση αυτή αντιστοιχεί σε 644 χιλιόμετρα. Το αυτοκίνητο στην αρχική δοκιμή της ΕΡΑ (Environmental Protection Agency) έφτασε οριακά στα 391 μίλια, προκαλώντας την οργή του Elon Musk, που κατηγόρησε την ΕΡΑ ότι άφησε τα κλειδιά στο αυτοκίνητο και την πόρτα ανοιχτή, επιτρέποντας μία μικρή πτώση της ενέργειας κατά τη νύχτα.

Η δοκιμή επαναλήφθηκε και το αυτοκίνητο διένυσε τα 402 μίλια αυτονομίας. Το αμέσως καλύτερο όχημα, ως προς την αυτονομία, σύμφωνα με την ΕΡΑ, είναι το Tesla Model X, με 351 μίλια (565 χιλιόμετρα).

Όπως μεταδίδει το Car & Driver για την κατάρριψη του ρεκόρ η Tesla μείωσε το βάρος στο συγκεκριμένο μοντέλο, αξιοποιώντας τη τεχνογνωσία που απέκτησε στα Model 3 και Model Υ.





Έτσι η εν λόγω έκδοση έχει ελαφρύτερα εξαρτήματα, συσσωρευτές, κινητήρες και καθίσματα. Παράλληλα η Tesla χρησιμοποίησε νέους αεροδυναμικούς τροχούς με ειδικά ελαστικά χαμηλής τριβής κύλισης, που κερδίζουν ένα επιπλέον 2% στη συνολική αυτονομία.

