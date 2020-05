Ο Ήλιος, όπως ακριβώς και οι άνθρωποι, περνάει περιόδους φάσεων και αλλαγών. Στο πέρασμα του χρόνου, οι αλλαγές στο λαμπρότερο σώμα του ουρανού είναι πιο προβλέψιμες. Κι αυτή τη στιγμή, ο Ήλιος βρίσκεται σε μία πιο αδρανή φάση που αποκαλείται «Ηλιακό Ελάχιστο» (Solar Minimum).

Ο ήλιος βιώνει στη δραστηριότητά του κάθε ένδεκα χρόνια κορυφώσεις, τις οποίες διαδέχονται ενεργειακές πτώσεις. Κατά τη διάρκεια των κορυφώσεων, παρουσιάζει περισσότερες ηλιακές κηλίδες και λάμψεις. Στον αντίποδα, κατά το ηλιακό ελάχιστο, ο ήλιος είναι πολύ πιο ήσυχος, κάτι που μεταφράζεται σε λιγότερες ηλιακές κηλίδες και ενέργεια.

Κάποιοι επιστήμονες εκτιμούν πως τις επόμενες δεκαετίες θα μπούμε σε φάση «Μεγάλου Ηλιακού Ελαχίστου». Την τελευταία φορά που συνέβη κάτι τέτοιο ήταν μεταξύ 1650 και 1715, περίοδος που είναι γνωστή ως «Μικρή εποχή των Παγετώνων» στο βόρειο ημισφαίριο της γης, όταν σύμφωνα με τη NASA, «ο συνδυασμός ψύξης από τα ηφαιστειακά αερολύματα και χαμηλής ηλιακής δραστηριότητας, προκάλεσε χαμηλές θερμοκρασίες επιφάνειας».

Ωστόσο, όπως λένε οι επιστήμονες, αυτό το ηλιακό ελάχιστο που διανύουμε, δεν αναμένεται να προκαλέσει νέα εποχή παγετώνων και αυτό πιθανότατα λόγω της κλιματικής αλλαγής.

«Η υπερθέρμανση που προκαλείται από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι έξι φορές μεγαλύτερη από την ενδεχόμενη ψύξη δεκαετιών ενός παρατεταμένου Μεγάλου Ηλιακού Ελαχίστου» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μπλογκ της NASA για την κλιματική αλλαγή.

«Ακόμα και αν ένα Μεγάλο Ηλιακό Ελάχιστο διαρκέσει έναν αιώνα, οι παγκόσμιες θερμοκρασίες θα εξακολουθήσουν να αυξάνονται. Γιατί πέραν των εναλλαγών στην ηλιακή απόδοση, υπάρχουν περισσότεροι παράγοντες που προκαλούν αλλαγή στην παγκόσμια θερμοκρασία της γης, με πιο κυρίαρχο παράγοντα υπερθέρμανσης τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες - όπως οι εκπομπές αερίων» εξηγούν οι επιστήμονες.

Οι επιστήμονες γνώριζαν πως επίκειτο αυτό το Ηλιακό Ελάχιστο καθώς πρόκειται για τακτική πτυχή ενός ηλιακού κύκλου. Οι ηλιακές κηλίδες κορυφώθηκαν το 2014, ενώ τα χαμηλότερα σημεία ξεκίνησαν το 2019, σύμφωνα με τη NASA.

Επιπλέον, ο ήλιος ευθύνεται για αυτό που είναι γνωστό ως «διαστημικός καιρός», στέλνοντας σωματίδια και κοσμικές ακτίνες που διατρέχουν το ηλιακό μας σύστημα. Οι ισχυρά μαγνητισμένες ηλιακές κηλίδες απελευθερώνουν εκλάμψεις που μπορούν να στείλουν ακτίνες Χ και υπεριώδη ακτινοβολία προς τη Γη.

Ακόμα και όταν ο ήλιος είναι ήσυχος κατά τη διάρκεια του ηλιακού ελαχίστου, μπορεί να είναι δραστήριος με άλλους τρόπους όπως οι λεγόμενες «τρύπες της κορόνας» που αναγκάζουν την ατμόσφαιρα του ήλιου να ανοίξει, απελευθερώνοντας φλεγόμενες ροές σωματιδίων που συνθέτουν τον ηλιακό άνεμο.

«Κατά τη διάρκεια του ηλιακού ελαχίστου, το μαγνητικό πεδίο του ήλιου αποδυναμώνεται και παράσχει μικρότερη θωράκιση από αυτές τις κοσμικές ακτίνες. Αυτό μπορεί να αποτελέσει αυξημένη απειλή για τους αστροναύτες που βρίσκονται στο διάστημα» εξηγεί ο Ντιν Πέσνελ, του Ηλιακού Παρατηρητηρίου στο Κέντρο διαστημικών πτήσεων Γκόνταρντ της NASA.

Αυτήν την εβδομάδα, η NASA μέσω Twitter καθησύχασε τις όποιες ανησυχίες για το ηλιακό ελάχιστο: «Ο Ήλιος περνάει τον τακτικό του κύκλο υψηλής και χαμηλής δραστηριότητας. Αυτός ο κύκλος επηρεάζει τη συχνότητα των φαινομένων διαστημικού καιρού, ωστόσο δεν έχει μεγάλη επίδραση στο κλίμα της Γης - ακόμη και ένα παρατεταμένο ηλιακό ελάχιστο δεν θα είχε σημαντικές συνέπειες στην παγκόσμια θερμοκρασία».

The Sun goes through regular cycles of high & low activity. This cycle affects the frequency of space weather events, but it doesn't have a major effect on Earth's climate — even an extended minimum wouldn't have a significant effect on global temperature. https://t.co/t2Fw58ZBVt