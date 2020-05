Με την πανδημία του κορωνοϊού να έχει εξαπλωθεί σε όλο τον πλανήτη, ο κόσμος βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο Google για να αντλήσει σχετικές πληροφορίες.

Τα Google Trends έδωσαν στη δημοσιότητα στοιχεία για όσα αναζητούν οι χρήστες στην πλατφόρμα τους εν μέσω πανδημίας με Zoom, επιδόματα και Tiger King να συγκαταλέγονται ανάμεσα στα κορυφαία θέματα παγκοσμίως.

Οι αναζητήσεις για το Zoom αυξήθηκαν τους τελευταίες τρεις μήνες, καθώς εργασία, εκπαίδευση και επικοινωνία γίνεται για πολλούς πλέον από το σπίτι με την χρήση λογισμικού για τηλεδιασκέψεις.

Το Tiger King βρέθηκε επίσης στις κορυφαίες αναζητήσεις του Google με εκατομμύρια κόσμου να ιντριγκάρεται από τον Joe Exotic της επιτυχημένης σειράς του Netflix.

Επίσης στο επίκεντρο των αναζητήσεων βρέθηκαν και ερωτήσεις όπως «πώς φτιάχνω μάσκα», «πώς φτιάχνω αντισηπτικό για τα χέρια» και «πώς να κουρευτώ».

«Τα trends στις αναζητήσεις αποκαλύπτουν τι πραγματικά ενδιαφέρει τον κόσμο και τι θέλουν να μάθουν», σχολίασε ο Simon Rogers, data editor της Google.

Όπως εξήγησε, οι αναζητήσεις φαίνεται να χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες: τις υγειονομικού ενδιαφέροντος σχετικά με την συναισθηματική ή/και φυσική κατάσταση εν μέσω καραντίνας και εκείνες που αφορούν σε καθημερινές δραστηριότητες και εύρεση ενασχόλησης μέσα στο σπίτι.

It's been announced today that a 'new' symptom of Coronavirus has been found: losing your sense of taste/smell.



Here's the number of Google searches for 'Lost Smell' over the last 30 days. The rise begins on 14th March, one week ago. pic.twitter.com/MEJoa9Ywjg