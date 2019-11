Το Twitter ανακοίνωσε την δημιουργία ενός σχεδίου για τον περιορισμό της εξάπλωσης deepfake περιεχομένου από την πλατφόρμα.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε αρχικά στο προφίλ του Twitter Safety με στόχο να διαμορφώσει μια νέα πολιτική, προκειμένου να «χτυπήσει» το ψεύτικο ή χειραγωγούμενο περιεχόμενο της πλατφόρμας. Παράλληλα, ο Vice President του Twitter για θέματα εμπιστοσύνης και ασφάλειας, Del Harvey, επιβεβαίωσε στο επίσημο blog του Twitter τη δέσμευση του κοινωνικού δικτύου να καταρτίσει μια σειρά από κανόνες που «θα υπακούουν στη φωνή των ανθρώπων που χρησιμοποιούν το μέσο».



«Θεωρούμε σημαντικό να λάβουμε υπ'όψιν μας την παγκόσμια τάση και να υλοποιήσουμε τις αποφάσεις μας σχετικά με τον έλεγχο του περιεχομένου», έγραψε ο Harvey στο blog του.

We’re always updating our rules based on how online behaviors change. We're working on a new policy to address synthetic and manipulated media on Twitter – but first we want to hear from you.