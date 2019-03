Μετά από σχεδόν 24 ώρες, το Facebook εξέδωσε ανακοίνωση και ενημερώνει εκ νέου τους χρήστες για το πρόβλημα που αντιμετώπισαν χιλιάδες χρήστες.

Το Facebook πλέον λειτουργεί κανονικά - το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε.

Συγκεκριμένα, το Facebook αναφέρει πως όλες οι υπηρεσίες του είναι και πάλι σε λειτουργία μετά από μια παρατεταμένη διακοπή που επηρέασε όλες τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές της εταιρείας.

Το Facebook, το WhatsApp και το Instagram κατέρρευσαν χθες για χιλιάδες χρήστες σε όλο τον κόσμο. Για μερικούς, οι υπηρεσίες ήταν εντελώς απρόσιτες. Για άλλους, ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως τα stories ή τα άμεσα μηνύματα, σταμάτησαν να λειτουργούν.

«Τώρα έχουμε λύσει τα προβλήματα και τα συστήματά μας ανακάμπτουν. Λυπούμαστε πολύ για την αναστάτωση και εκτιμούμε την υπομονή όλων», ανέφερε η εταιρεία μέσω του Twitter.

Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We've now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience.