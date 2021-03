Σε μία κίνηση που αναμενόταν εδώ και πολύ καιρό από την κοινότητά του προχώρησε το YouTube την Τρίτη.

Η δημοφιλής πλατφόρμα κοινοποίησης, αναπαραγωγής και διαμερισμού βίντεο αποφάσισε να αποκρύψει τον αριθμό των dislikes, τα οποία θα είναι στο εξής διαθέσιμα μόνο για τον δημιουργό του.

Με σχετική ανάρτησή του στο Twitter, το YouTube αποκάλυψε πως θα προχωρήσει σε αυτή τη δοκιμή, εκπληρώνοντας το αίτημα ορισμένων δημιουργών περιεχομένου.

👍👎 In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we're testing a few new designs that don't show the public dislike count. If you're part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx