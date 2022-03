Τα «ενεργειακά βαμπίρ» στο χώρο εργασίας μπορούν να μας εξαντλήσουν, αλλά υπάρχει τρόπος να σταματήσουν

Κάθεστε στο γραφείο σας, έτοιμοι να ξεκινήσετε την μέρα σας, όταν εμφανίζεται ένας συνάδελφος. Μετά από 20 λεπτά συνομιλίας, σας αφήνει τελικά ήσυχους, αλλά διαπιστώνετε ότι είστε πολύ κουρασμένοι για να ολοκληρώσετε αποτελεσματικά οποιαδήποτε εργασία- μόλις γίνατε το τελευταίο θύμα ενός «ενεργειακού βαμπίρ».

Τα «ενεργειακά βαμπίρ» είναι τοξικά άτομα που απορροφούν τη ζωτική σας δύναμη, αφήνοντάς σας συναισθηματικά εξουθενωμένους, είτε όντας εγωιστές, χειριστικοί ή απλώς υπερβολικά ομιλητικοί.

Ένα από τα αγαπημένα τους πεδία δράσης είναι το γραφείο, σύμφωνα με την Tessa West, αναπληρώτρια καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και συγγραφέα του «Jerks at Work: Toxic Coworkers and What to Do About Them».

«Σε εξαντλούν γιατί κάθε φορά που αλληλεπιδράς μαζί τους, είναι μια αγχωτική εμπειρία», αναφέρει.

Πώς να τους εντοπίσετε

Κάποιοι εντοπίζονται συγκριτικά πιο εύκολα, ωστόσο το πιο δοκιμασμένο σημάδι είναι οποιοδήποτε αίσθημα αβεβαιότητας και ανησυχίας πριν την διάδραση μαζί τους.

«Αν νιώθετε τον καρδιακό σας παλμό και τις παλάμες σας να ιδρώνουν, αυτό σημαίνει ότι βρίσκεστε σε πολύ δύσκολη φάση επειδή τις περισσότερες φορές, οι αντιδράσεις στο στρες δεν γίνονται αντιληπτές», εξηγεί η Tessa West.

Το αίσθημα εγκλωβισμού όταν μιλάτε με κάποιον που δεν συμβάλλει στους εργασιακούς σας στόχους μπορεί επίσης να είναι ένδειξη, λέει. «Νιώθεις σαν να ήσουν απασχολημένος όλη μέρα, αλλά μετά βίας ολοκλήρωσες την παραμικρή εργασία», προσθέτει.

Ενδεχομένως εμφανίζονται ως εξωστρεφείς, που δίνουν πληροφορίες σε μίτινγκ και προσφέρονται εθελοντικά σε επιτροπές για να αναγνωριστούν, αλλά σπανίως ολοκληρώνουν οποιαδήποτε εργασία οι ίδιοι, σημείωσε.

Άλλες φορές είναι κραυγαλέα απαισιόδοξοι, τονίζει ο Peter Economy, συγγραφέας του «Wait, I'm Working With Who?!? The Essential Guide to Dealing With Difficult Coworkers, Annoying Managers and Other Toxic Personalities».

Είναι οι άνθρωποι που μπαίνουν σε ένα δωμάτιο με ένα μαύρο συννεφάκι πάνω από το κεφάλι τους και με την πάροδο του χρόνου, το θύμα μπορεί επίσης να γίνει πιο αρνητικό, σχολίασε.

Από την κατηγορία, δεν εξαιρούνται φυσικά οι διευθυντές, προσθέτει η West. Ένας ηγέτης που κατανέμει εργασίες σε άλλους χωρίς να προσφέρει κάτι και επινοεί προβλήματα που δεν υπάρχουν, μπορεί να είναι «ενεργειακά βαμπίρ», εξηγεί.

Το αγαπημένο τους «θήραμα»

Οι εσωστρεφείς και όσοι βλέπουν το καλύτερο στους άλλους είναι συχνά πρωταρχικοί στόχοι, λέει ο Peter Economy. «Νομίζω ότι οι περισσότεροι υποθέτουν ότι είναι καλοί και δεν πρόκειται να τους βλάψουν», είπε.

Ωστόσο, διαισθάνονται την αδυναμία, επομένως κυνηγούν εκείνους που απεχθάνονται τις συγκρούσεις και είναι εύκολο να τους χειραγωγήσουν, σημειώνει η Tessa West. «Αποφεύγουν επίσης συναδέλφους που έχουν πλούσιο κοινωνικό κύκλο επειδή οι συγκεκριμένοι λειτουργούν μεταφορικά σαν σωματοφύλακες», λέει.

Μάθετε να αντιστέκεστε

Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσετε ότι σας στοχοποιούν, λέει ο Peter Economy, και μόλις εντοπίσετε αυτά τα προειδοποιητικά σημάδια, αρνηθείτε να παίξετε το παιχνίδι τους.

«Είναι πάντα καλύτερο να αποφεύγετε τις επαφές μαζί τους, αν μπορείτε, αλλά εάν είναι αναπόφευκτο, πρέπει να αναπτύξετε έναν ευθύ τρόπο επικοινωνίας», προσθέτει η Tessa West. Πείτε φράσεις όπως, «Εντάξει, ήρθε η ώρα να φύγεις, αυτή η συζήτηση τελείωσε», εξηγεί.

Επιπλέον προτείνει ένα απλό αλλά αποτελεσματικό τέχνασμα: Σηκωθείτε όρθιοι. «Μην παραμένετε καθιστοί στο γραφείο σας γιατί δεν καταλαβαίνουν τα διακριτικά, μη λεκτικά σήματα ότι είναι ώρα να φύγουν και θα μείνουν εκεί για πάντα. Η όρθια στάση δημιουργεί ένα είδος επείγουσας ανάγκης ή δυσφορίας που δεν θα συνεχίσει για πολύ την αλληλεπίδραση», τονίζει.

Για να ολοκληρώσετε τη συνομιλία, πείτε στο άλλο άτομο ότι πρέπει να φύγετε, μετά αφήστε τον χώρο εργασίας σας και πηγαίνετε μια σύντομη βόλτα μέχρι την τουαλέτα ή κάπου αλλού, πρόσθεσε.

Τα «ενεργειακά βαμπίρ» τείνουν να αποφεύγουν επίσης ανθρώπους με φωτεινή, θετική προσωπικότητα. «Αν είστε φύσει αισιόδοξοι, τότε θα πάνε να βρουν κάποιον άλλο που είναι πιο αδύναμος και δεν έχει την ίδια άμυνα», σημειώνει ο Peter Economy.

Με πληροφορίες από CNN