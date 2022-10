Optimus: Ο Έλον Μασκ παρουσίασε ανθρωποειδές ρομπότ της Tesla

Ο Έλον Μασκ παρουσίασε το τελευταίο πρωτότυπο του ανθρωποειδούς ρομπότ που αναπτύσσει η εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla. Το Optimus, όπως έχει ονομαστεί, έκανε την εμφάνισή του στη σκηνή στο Σίλικον Βάλεϊ, περπάτησε και χαιρέτησε.

Παρότι παραδέχθηκε πως το εγχείρημα απέχει από το να ολοκληρωθεί, εκτίμησε πως το ρομπότ μπορεί να τεθεί προς πώληση σε μερικά χρόνια.

Τα ανθρωποειδή ρομπότ θα δοκιμαστούν, αρχικά, ως εργάτες στα εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων και στη συνέχεια θα εργάζονται σε σπίτια. Θα έχουν τη δυνατότητα να ετοιμάζουν φαγητό, να κουρεύουν το γρασίδι αλλά και να φροντίζουν ηλικιωμένους - χωρίς να αποκλείεται και ο ρόλος τους ως στενός φίλος ή σεξουαλικός σύντροφος.

Οι παρευρισκόμενοι στην παρουσίαση είχαν την ευκαιρία να δουν πρώτοι βίντεο με το ρομπότ να εκτελεί απλές δουλειές, όπως το πότισμα φυτών και η μεταφορά κιβωτίων.

Ο Μασκ σημείωσε πως θα γίνει μαζική παραγωγή του Optimus, με το κόστος να υπολογίζεται σε λιγότερα από 20.000 δολάρια. Σύμφωνα με τον ίδιο, θα είναι διαθέσιμα σε τρία με πέντε χρόνια.

Έκρινε, δε, πως «πρόκειται, πραγματικά για έναν θεμελιώδη μετασχηματισμό του πολιτισμού όπως τον ξέρουμε».

Επενδυτές και οικονομικοί αναλυτές έχουν εκφράσει τον σκεπτικισμό τους όσον αφορά τη στροφή της Tesla στη ρομποτική, καλώντας την να παραμείνει προσηλωμένη σε αυτό που γνωρίζει: τα αυτοκίνητα.

Αλλά, ο μεγιστάνας φαίνεται ταγμένος στην προσπάθειά του να λύσει το μεγαλύτερο πρόβλημα της τεχνητής νοημοσύνης: πώς μπορεί μία μηχανή να αντικαταστήσει τον άνθρωπο.

Και παρά τις παλαιότερες δηλώσεις του πως η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί απειλή για την ανθρωπότητα, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο διαβεβαίωσε πως η Tesla θέλει να διασφαλίσει τη μετάβαση σε μία ασφαλή κοινωνία όπου τα ρομπότ θα κάνουν τη δουλειά και οι άνθρωποι θα αποκομίζουν τα οφέλη.

«Πάντα θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί για να μην καταλήξουμε στο μονοπάτι του Terminator» είπε, αναφερόμενος στη δημοφιλή ταινία του Άρνολντ Σβάρτσενεγκερ για ένα φονικό σάιμποργκ.

Η Tesla, όπως διαβεβαίωσε, έχει αναπτύξει δικλείδες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου ενός κουμπιού διακοπής λειτουργίας που δεν μπορεί να παραβιαστεί.

