«O Έλον Μασκ μου έδειξε το ερεθισμένο του πέος»: Αεροσυνοδός τον κατηγορεί για σεξουαλική παρενόχληση

Ως παντελώς αναληθείς απέρριψε ο ιδρυτής της SpaceX, Έλον Μασκ τις «τρελές κατηγορίες» σε βάρος του πως η εταιρεία πλήρωσε αποζημίωση 250.000 δολάριων σε αεροσυνοδό που κατηγόρησε τον μεγιστάνα για σεξουαλική παρενόχληση.

Η οργισμένη απάντησή του ήρθε μετά το δημοσίευμα του Business Insider πως η εταιρεία αεροδιαστημικής τεχνολογίας πλήρωσε την αεροσυνοδό ιδιωτικού τζετ προκειμένου να τη «φιμώσει» και να κλείσει την υπόθεση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται έγγραφα, μαρτυρίες και συνεντεύξεις, η γυναίκα υποστηρίζει πως κατά τη διάρκεια μασάζ, ο Μασκ τής έδειξε το πέος του σε στύση, άγγιξε τον μηρό της χωρίς τη συναίνεσή της και της πρότεινε να της αγοράσει ένα άλογο με αντάλλαγμα «ερωτικές πράξεις».

«Για την ιστορία, αυτές οι τρελές κατηγορίες είναι παντελώς αναληθείς» απάντησε, μεταξύ άλλων, σε tweet ο Μασκ.

Ο ίδιος, μάλιστα, έκανε λόγο για πολιτικά κίνητρα και πολιτικά υποκινούμενο άρθρο. «Οι επιθέσεις σε βάρος μου πρέπει να ιδωθούν μέσα από πολιτικό πρίσμα - αυτή είναι η στάνταρντ (κατάπτυστη) στρατηγική τους» πρόσθεσε ο ίδιος.

The attacks against me should be viewed through a political lens – this is their standard (despicable) playbook – but nothing will deter me from fighting for a good future and your right to free speech