Κρήτη: Τηλεσκόπιο κατέγραψε τον «πράσινο» κομήτη

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, το πέρασμα του «πράσινου» κομήτη κατέγραψε τηλεσκόπιο στον ουρανό της Κρήτης.

Σύμφωνα με το neakriti.gr η καταγραφή έγινε πάνω από τον Δήμο Χερσονήσου με το πέρασμα να φαίνεται από το Ηράκλειο, τις Γούβες, τη Χερσόνησο και το Κοκκίνι Χάνι.

Ο κομήτης με πράσινο χρώμα, γνωστός ως C/2022 E3 (ZTF), κατέστη ορατός με τηλεσκόπιο στον ουρανό της Κρήτης από τον Ιωάννη Ανδρεαδάκη όπως δημοσιεύεται σε σελίδα του στο facebook. Στο περίγειό του ο πράσινος κομήτης είχε τιμή φωτεινότητας μεγέθους +4,7.

Ο κομήτης με την πρασινωπή λάμψη πλησίασε τη Γη τόσο κοντά όσο ποτέ άλλοτε από την εποχή των Νεάντερταλ. Η ιστορική στιγμή κατεγράφη τη νύχτα της 1ης προς 2α Φεβρουαρίου.

