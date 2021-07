Η Κίνα αποκάλυψε χθες ένα νέο είδος τρένου, μια υπερταχεία τύπου Maglev που μπορεί να ταξιδεύει πάνω στις ράγες με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 600 χιλιομέτρων ανά ώρα.

Η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει το τρένο, το οποίο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στην παραλιακή πόλη του Qingdao, το κάνει το ταχύτερο χερσαίο μέσο σε ολόκληρο των πλανήτη.

Για την κίνησή του χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις, ώστε να αιωρείται πάνω από τις ράγες, χωρίς ο συρμός να έρχεται σε επαφή με αυτές. Η Κίνα χρησιμοποιεί αυτήν τεχνολογία περίπου δύο δεκαετίες τώρα, αλλά σε περιορισμένη κλίμακα. Η Σαγκάη έχει μία μικρή γραμμή τύπου maglev που οδηγεί σε ένα από τα αεροδρόμιά της.

On July 20, 2021, the 600 km/h high-speed maglev transportation system is successfully launched in Qingdao, China. This is another important milestone after the successful test run of the 600 km/h high-speed maglev prototype car on June 21, 2020. pic.twitter.com/5L4bOftujJ