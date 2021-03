Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον τελικό του Mexican Open, στο Ακαπούλκο και θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ για το τρόπαιο.

Ο 23χρονος Έλληνας τενίστας έβαλε «φρένο» στον ημιτελικό στην εντυπωσιακή πορεία που είχε στο Ακαπούλκο ο 19χρονος Λορέντζο Μουζέτι. Ο Τσιτσιπάς επικράτησε του Ιταλού με 6-3, 6-1 σε 79 λεπτά.

Έτσι προκρίθηκε για 13η φορά σε τελικό τουρνουά του ΑΤP Τour, ενώ τα ξημερώματα της Κυριακής θα διεκδικήσει το πρώτο τρόπαιο ATP 500 της καριέρας του.

Focus + 🔥 = FINAL @steftsitsipas conquers young gun Lorenzo Musetti to reach the final on his Acapulco debut, 6-1 6-3. #AMT2021 pic.twitter.com/tM0WPFvBvR