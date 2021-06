Η Σερένα Γουίλιαμς αποκλείστηκε από το Ρολάν Γκαρός στον τέταρτο γύρο, καθώς δεν μπόρεσε να βρει «απαντήσεις» στο παιχνίδι της 21χρονης Ελένα Ριμπάκινα.

Η Αμερικανίδα κάτοχος 23 τίτλων στο μονό σε Γκραν Σλαμ ηττήθηκε 6-3, 7-5 από την Ριμπάκινα. Αν και αυτή ήταν η πρώτη φορά που η 21χρονη τενίστρια από το Καζακστάν βρέθηκε στον τέταρτο γύρο Γκραν Σλαμ, έδειξε την απαραίτητη ψυχραιμία απέναντι στη Γουίλιαμς και εξασφάλισε το «εισιτήριο» για τις «8».

Take a bow 👏



Elena Rybakina breaks Serena Williams five times in her 6-3, 7-5 upset to earn a spot in her first Slam final eight.#RolandGarros pic.twitter.com/T2NYVwHbuo