Ασταμάτητος είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Ρολάν Γκαρός, όπου πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Ο 23χρονος τενίστας νίκησε με 6-3, 6-2, 7-5 τον Ισπανό Πάμπλο Καρένιο Μπούστα σε 2 ώρες και 7 λεπτά και πήρε το «εισιτήριο» για τους «8» του Ρολάν Γκαρός, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Ο Τσιτσιπάς πήρε από την αρχή του αγώνα το «πάνω» χέρι. Ξεκίνησε με break, προηγήθηκε 3-0 και άντεξε στην προσπάθεια επιστροφής του Καρένιο Μπούστα, σώζοντας δύο break points στο 4-2, για να φτάσει στο 6-3.





Στο δεύτερο σετ «έσπασε» δύο φορές το σερβίς του αντιπάλου του, προηγήθηκε 4-0 και έφτασε άνετα στο 6-2. Αν και ο Ισπανός πήρε προβάδισμα στο τρίτο σετ, ο Τσιτσιπάς επανήλθε γρήγορα, ισοφάρισε σε 4-4 και έκανε το κρίσιμο break στο 11ο γκέιμ, κλείνοντας το ματς με 7-5.

No stopping Stefanos 🛑



No. 5 seed @steftsitsipas secures his place back in the #RolandGarros quarter-finals after overcoming Carreno Busta 6-3, 6-2, 7-5. pic.twitter.com/Pad8V92qYw