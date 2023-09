Ρεκόρ θεατών για αγώνα γυναικών- 92.000 άνθρωποι παρακολούθησαν κολεγιακό ματς βόλεϊ

Μια τεράστια γιορτή στήθηκε για έναν αγώνα βόλεϊ γυναικών, στον οποίο καταρρίφθηκε ρεκόρ προσέλευσης θεατών, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα.

Συνολικά 92.003 άνθρωποι βρέθηκαν στο Memorial Stadium- το οποίο κανονικά φιλοξενεί αγώνες αμερικανικού φούτμπολ- για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της ομάδας της Νεμπράσκα με εκείνη της Όμαχα, στο κολεγιακό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών.

92,003 in attendance.@HuskerVB breaks the world record for the largest crowd ever at a women’s sporting event 👏 @espnW | #ThatsaW pic.twitter.com/ChyhUCvaAZ — ESPN (@espn) August 31, 2023

Πρόκειται για ρεκόρ προσέλευσης θεατών για αγώνα γυναικών, σε οποιοδήποτε άθλημα. Το προηγούμενο ήταν οι 91.648 άνθρωποι, που βρέθηκαν το 2022 στο Καμπ Νου και είδαν την Μπαρτσελόνα να νικά την Ρεάλ Μαδρίτης 5-2, σε ματς για το Champions League γυναικών.

"We dream big but last night we really dreamed big."



-@jcook2 pic.twitter.com/5Jck3ItmVh — Nebraska Volleyball (@HuskerVB) August 31, 2023

Το πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα είχε βάλει στόχο να καταρρίψει το ρεκόρ, ανακοινώνοντας από την άνοιξη ότι θα διοργανώσει μια ολοήμερη γιορτή για το βόλεϊ γυναικών. Αυτή περιελάμβανε αγώνα επίδειξης, πριν από το ματς στο οποίο νίκησε η Νεμπράσκα με 3-0, αλλά και συναυλία.

A day we’ll never forget.⁰

Be proud Husker Nation, we just did that.



Good night and Go Big Red. pic.twitter.com/AtDGH7dpdc — Nebraska Volleyball (@HuskerVB) August 31, 2023

Η ομάδα της Νεμπράσκα έχει κατακτήσει πέντε πρωταθλήματα στο βόλεϊ γυναικών, ενώ έχει κάνει sold out επί 306 συνεχή ματς, κάτι που επίσης αποτελεί ρεκόρ. Όμως, αυτός ο αγώνας στο Memorial Stadium δεν θα μετρήσει στο σερί των sold out, επειδή δεν έγινε στην κανονική έδρα της ομάδας.