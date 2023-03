«Πώς ένας κακός μάνατζερ με πήγε στο χειρότερο σύλλογο»- Ο Λεμαρί γράφει για την περιπέτειά του στον Πανηλειακό

Την περιπέτειά του στην Ελλάδα -εξαιτίας ενός κακού μάνατζερ- παρουσιάζει με άρθρο του στην ιστοσελίδα της διεθνούς ένωσης επαγγελματιών ποδοσφαιριστών (FIFPRO) σήμερα ο 27χρονος ποδοσφαιριστής Αντουάν Λεμαρί.

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής εντάχθηκε τον Ιανουάριο στον Πανηλειακό, αλλά αποχώρησε μια εβδομάδα αργότερα, προχωρώντας στη συνέχεια σε καταγγελίες.

Ένα άρθρο, που όπως σημειώνει η FIFPRO «είναι μια προειδοποίηση για άλλους ποδοσφαιριστές» και έχει τίτλο: «Ο Αντουάν Λεμαρί λέει πώς ένας κακός μάνατζερ τον πήγε στο χειρότερο σύλλογο».

⚠️ This is Antoine @Lemarie96's shocking story and warning to other players. pic.twitter.com/V3okfV7n3u