Ομάδα προσφέρει 20 πρόβατα για την απόκτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται πραγματικά αποφασισμένος να φύγει από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έχουν φουντώσει οι φήμες για την επόμενη φανέλα που θα φορέσει. Μια συζήτηση που κανείς δεν περίμενε ότι θα περιλαμβάνει και μια ομάδα από τις Νήσους Φερόες.

Η «προσφορά» που έκανε μια ομάδα από τα «Νησιά των Προβάτων»- αυτό σημαίνει το όνομα της χώρας σύμφωνα με το wikipedia- έγινε viral, όπως αναμενόταν.

«Καταθέσαμε μια προσφορά με τα 20 καλύτερα πρόβατά μας για τον Ρονάλντο. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε απάντηση από την Γιουνάιτεντ», έγραψε η Κλάκσβικαρ στο Twitter, σχολιάζοντας ανάρτηση που ανέφερε ότι σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail o Πορτογάλος σταρ ζήτησε από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να τον αποδεσμεύσει από το συμβόλαιό του.

We have submitted an offer of our 20 best sheeps for Ronaldo. We are currently waiting a response from United. 😉 https://t.co/brPBJLz1uw