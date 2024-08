Ολυμπιακοί Αγώνες - Επιμένει η IBA: «Οι αιματολογικές εξετάσεις που έκαναν οι Κελίφ και Λιν δείχνουν ότι είναι άντρες»

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις δύο αθλήτριες της πυγμαχίας που εμπλέκονται σε διαμάχη για το φύλο και έλαβαν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού

Οι Ιμάν Κελίφ και η Λιν Γιουν-τινγκ αποκλείστηκαν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023 αφού ένα τεστ χρωμοσώματος φύλου έδειξε ότι και οι δύο δεν ήταν επιλέξιμες, ανακοίνωσε σήμερα η Διεθνής Ένωση Πυγμαχίας (ΙΒΑ).

Σε συνέντευξη Τύπου, ο διευθύνων σύμβουλος της IBA, Κρις Ρόμπερτς, είπε ότι δεν μπορούσε να αποκαλύψει τα αποτελέσματα των τεστ καταλληλότητας φύλου: «Τα αποτελέσματα των τεστ χρωμοσωμάτων έδειξαν ότι και οι δύο πυγμάχοι δεν ήταν κατάλληλοι», είπε ο Ρόμπερτς στους δημοσιογράφους. Είπε ότι τα αποτελέσματα των τεστ είχαν σταλεί στη ΔΟΕ τον περασμένο Ιούνιο.

Όπως είναι γνωστό η διοργάνωση της πυγμαχίας στο Παρίσι 2024 διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, αφού η ΔΟΕ αφαίρεσε την IBA από το καθεστώς της παγκόσμιας ομοσπονδίας του αθλήματος λόγω διοίκησης και οικονομικών ανησυχιών.

Η ΔΟΕ αναφέρει ότι η IBA είναι ένας απαξιωμένος οργανισμός, βυθισμένος στην οικονομική αδιαφάνεια και διακυβευμένος από δεσμούς με τη ρωσική ηγεσία, ενώ είπε ότι η Κελίφ και η Λιν ήταν «θύματα μιας ξαφνικής και αυθαίρετης απόφασης της IBA» που τους απέκλεισε το 2023 χωρίς τη δέουσα διαδικασία. «Έχουμε δύο πυγμάχους που γεννήθηκαν ως γυναίκες, μεγάλωσαν ως γυναίκες, που έχουν διαβατήρια ως γυναίκες και που αγωνίζονται για πολλά χρόνια ως γυναίκες και αυτός είναι ένας σαφής ορισμός της γυναίκας», δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ το Σάββατο.

Ο πρόεδρός της IBA, ο Ρώσος πρώην μποξέρ Ουμάρ Κρεμλέφ, είναι διαβόητος για τα δημόσια ΛΟΑΤΚΙφοβικά σχόλιά του, έχοντας αποκαλέσει τον Τόμας Μπαχ «αρχηγό των σοδομιστών» και την τελετή έναρξης στο Παρίσι, «σοδομία».

Η IBA υποστηρίζει ότι ενήργησε για την προστασία των γυναικών πυγμάχων. «Σήμερα γινόμαστε μάρτυρες του θανάτου της γυναικείας πυγμαχίας, της διαφθοράς των δικαστών. Όλα αυτά συμβαίνουν όταν ο κ. Μπαχ είναι πρόεδρος», είπε ο Κρεμλέφ στη συνέντευξη Τύπου του IBA μέσω σύνδεσης βίντεο.

Ο Κρέμλεφ είπε επίσης ότι τα τεστ έδειξαν ότι και οι δύο πυγμάχοι είχαν υψηλά επίπεδα τεστοστερόνης, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο γιατρός της IBA Ιωάννης Φιλιππάτος, υποστήριξε: «Η ιατρική είναι γνώση, δεν είναι γνώμη. Ένα διαβατήριο μπορεί να μας δώσει την ευκαιρία να γίνουμε άνδρες και αύριο που θα επιστρέψω στην Αθήνα, εγώ μπορώ να πάω στην Κυβέρνησή μου και να ζητήσω το όνομά μου να το αλλάξω από "Ιωάννης" και "Ιωάννα". Αυτό σημαίνει ότι είμαι "γυναίκα" από αύριο; Σας παρακαλώ. Η φύση και ο βιολογικός κόσμος δεν μπορεί να αλλάξει».

Στη συνέχεια και μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν κάποια από τα λεγόμενα του συνέχισε: «Οι αιματολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματά τους, δείχνουν και λένε, τα εργαστήρια δηλαδή, ότι αυτές οι πυγμάχοι είναι άρρενες».

