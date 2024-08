Ολυμπιακοί Αγώνες: Με covid κέρδισε το χάλκινο στα 200μ. ο Λάιλς

O Αμερικανός σπρίντερ Νόα Λάιλς αποκάλυψε πως πάσχει από covid αμέσως μετά το τέλος του τελικού των 200μ. στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι.

Ο Λάιλς τελικά τερμάτισε τρίτος και κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. - σε ένα αγώνισμα που όμως θεωρείται «δικό του» και σίγουρα ήθελε το χρυσό. «Στον καλοσχηματισμένο κορμό του Νόα Λάιλς υπάρχει ένα τατουάζ με τέσσερα κεφαλαία γράμματα: ICON - είδωλο. Αποφάσισε να το κάνει πριν από έξι χρόνια. Αλλά το βράδυ της Πέμπτης, το όνειρο του Αμερικανού να κερδίσει τέσσερα χρυσά σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες τερματίστηκε απότομα λόγω του Covid», σημειώνει ο Guardian. Νικητής στην κούρσα των 200μ. ανδρών στο Παρίσι 2024 ήταν ένας αθλητής από τη Μποτσουάνα, ο Λετσίλε Τεμπόγκο, που έγινε ο πρώτος Ολυμπιονίκης της χώρας.

The fastest man in the world was cheated out of a gold medal today.

I don't blame Noah Lyles for running (and later collapsing) while sick with Covid.

What failed him is the system around him that should have protected him and all the other Olympic athletes.



Lyles even wore a… pic.twitter.com/fyFSVhsMxB — Kashif Pirzada, MD (@KashPrime) August 9, 2024

Οι φήμες για την ασθένεια του Λάιλς άρχισαν να κυκλοφορούν στο Σταντ ντε Φρανς λίγο αφότου τερμάτισε με το χάλκινο μετάλλιο - ένα «σοκ» για τα 200 μέτρα, το οποίο ήταν πάντα το καλύτερο αγώνισμα του χρυσού Ολυμπιονίκη των 100μ. και μάλιστα, με διαφορά. Η είδηση ​​επιβεβαιώθηκε σύντομα από τον ίδιο τον Λάιλς, ο οποίος είπε ότι βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό στις 5 το πρωί της Τρίτης, αφού ξύπνησε με ρίγη, πόνους στο σώμα και πονόλαιμο.

We need to stop teasing Covid-stricken Lyles and rather commend him for socially distancing himself so nicely from Tebogo. What a hero. ❤️ pic.twitter.com/HAT1a25Pol — Rory Petzer (@RoryPetzer) August 8, 2024

«Ένιωθα πραγματικά φρικτά», παραδέχτηκε, μιλώντας με μάσκα. «Ήξερα ότι ήταν κάτι περισσότερο από το να πονάς από τα 100 μέτρα. Ξυπνήσαμε τους γιατρούς, κάναμε εξετάσεις και δυστυχώς διαπιστώθηκε ότι ήμουν θετικός στον Covid», είπε.

«Η πρώτη μου σκέψη ήταν να μην πανικοβληθώ», πρόσθεσε. «Έχω βρεθεί σε χειρότερες καταστάσεις και έχω τρέξει με χειρότερες συνθήκες. Απλώς το παίρναμε μέρα με τη μέρα, προσπαθώντας να ενυδατωθώ πραγματικά πολύ, ενώ ήμουν σε καραντίνα. Σίγουρα θα έλεγα ότι με κατέβαλε, σίγουρα. Αλλά ποτέ δεν ήμουν πιο περήφανος για τον εαυτό μου που μπόρεσα να βγω εδώ και να πάρω ένα χάλκινο μετάλλιο».

This is heartbreaking. Noah Lyles has asthma and is at higher risk for severe COVID. They had no preventative measures & let him race & collapse while sick with COVID. Lives & careers are being put at risk because governments & institutions insist on pretending COVID is over. pic.twitter.com/vv3dYjwdvH — Dr. Lucky Tran (@luckytran) August 8, 2024

Αυτοί είναι τώρα οι δεύτεροι διαδοχικοί Αγώνες που ο Covid κόστισε πιθανώς στον Lyles ένα χρυσό 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όπως είπε από τότε ο προπονητής του, Λανς Μπράουμαν, ο Λάιλς δυσκολεύτηκε να απομονωθεί το 2020 και το 2021 και αυτό επηρέασε την ψυχική του υγεία και τις επόμενες εμφανίσεις του στους Αγώνες του Τόκιο, όπου κέρδισε επίσης το χάλκινο.

Εγείρει επίσης περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με τη διασπορά του Covid στους Αγώνες. Υπάρχουν φήμες για πολλούς προπονητές και αθλητές που έχουν ασθενήσει, με τον Βρετανό Άνταμ Πίτι να βγαίνει θετικός την ημέρα μετά τον τελικό των 100 μέτρων πρόσθιο, έχοντας κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο ενώ είχε αρχικά συμπτώματα. Ωστόσο, οι διοργανωτές έχουν υποτιμήσει τις προτάσεις ότι είναι ευρέως διαδεδομένο στο Ολυμπιακό χωριό.

Στη συνέχεια, ο Λάιλς είπε ότι ένιωθε ότι βελτιωνόταν τις ώρες πριν από τον αγώνα και ένιωθε κοντά στο 90 ή 95% τη στιγμή που ξεκινούσε ο αγώνας. Αλλά η ασθένειά του σήμαινε ότι έπρεπε να αλλάξει την τακτική του. «Ήξερα ότι αν ήθελα να βγω εδώ και να κερδίσω, θα έπρεπε να δώσω ό,τι είχα από την αρχή», είπε ο 27χρονος. «Δεν είχα χρόνο να εξοικονομήσω ενέργεια. Αυτή ήταν η στρατηγική».

Ο Αμερικανός ήταν πιστός στον λόγο του. Πράγματι, φαινόταν να προηγείται μετά από 60 ή 70 μέτρα. Αλλά δεν είδαμε ποτέ καμία από τις συνηθισμένες επιταχύνσεις του μετά την στροφή. «Το ντεπόζιτό του άρχισε να αδειάζει και μπορούσε μόνο να παρακολουθήσει καθώς ο Λετσίλε Τεμπόγκο τερμάτισε σε 19,46 δευτερόλεπτα για να κερδίσει το πρώτο χρυσό Ολυμπιακό της Μποτσουάνα», γράφει ο Guardian.

Ο Λάιλς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι οι Ολυμπιακές του φιλοδοξίες είχαν ματαιωθεί και αμέσως μετά την κούρσα κατέρρευσε στο έδαφος. «Είχα καλύτερες μέρες, αλλά περπατάω ξανά», είπε. «Ήμουν αρκετά ψύχραιμος μετά από αυτόν τον αγώνα. Ο πόνος στο στήθος ήταν σίγουρα ενεργός. Αλλά μετά από λίγο πήρα την ανάσα μου και είχα τα νου μου για μένα. Νιώθω πολύ καλύτερα τώρα».

Ωστόσο, είπε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να μην κατέβει στον τελικό της σκυταλοδρομίας 4x100 μ. ακόμη κι αν βελτιωθεί η κατάστασή του τις επόμενες ώρες. «Προς το παρόν δεν ξέρω», είπε. «Αισθάνομαι περισσότερο ότι θα ήταν καλύτερο να αφήσω την ομάδα των ΗΠΑ να κάνει τη δουλειά της. Έχουν αποδείξει με μεγάλη βεβαιότητα ότι μπορούν να το διαχειριστούν χωρίς εμένα. Αν συμβαίνει αυτό, τότε είμαι πολύ καλά που λέω: 'Εσείς πηγαίνετε να κάνετε αυτό που ξέρετε, έχετε περισσότερη από αρκετή ταχύτητα για να μπορέσετε να το χειριστείτε και να πάρετε το χρυσό μετάλλιο'».

Ο Λάιλς, ο οποίος συνεχάρη τον Τεμπόγκο με μια αγκαλιά μετά τον αγώνα, υπερασπίστηκε επίσης την απόφασή του να μην πει σε κανέναν ότι ήταν άρρωστος. «Δεν θέλαμε να πανικοβληθούν όλοι», εξήγησε. «Θέλαμε να είμαστε σε θέση να ανταγωνιστούμε. Θέλαμε να το κάνουμε όσο πιο διακριτικό γίνεται και δεν θέλετε να πείτε στους ανταγωνιστές σας ότι είστε άρρωστοι, θα τους δίνατε αυτό το πλεονέκτημα;».

Με πληροφορίες από Guardian