Ολυμπιακοί Αγώνες: Αποθεώθηκε η αθλήτρια που τερμάτισε τελευταία στον Μαραθώνιο

Εν μέσω αποθέωσης από το κοινό, τερμάτισε η τελευταία αθλήτρια του Μαραθωνίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι 2024.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες διαπνέονται (ή θα έπρεπε να διαπνέονται) από την ευγενή άμιλλα και η μαραθωνοδρόμος από το Μπουτάν που τερμάτισε τελευταία στο αγώνισμα του Μαραθωνίου των Γυναικών σήμερα, τελευταία ημέρα των Αγώνων, το έζησε μέσα από το χειροκρότημα του κοινού. Διότι, ήταν ισάξιο με αυτό που πήρε η συναθλήτριά της που τερμάτισε πρώτη - και ας είχε γίνει αυτό περί τα 90 λεπτά νωρίτερα. Διότι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στον Μαραθώνιο, η προσπάθεια μετράει.

Bhutan runner Kinzan Lahmo may have finished last in the women's marathon, but has won the hearts of Paris ❤️



She finished 90 minutes after champion Sifan Hassan, but was willed over the line by fans. One of the most heartwarming moments of the games 🥹#Olympics #PARIS2024 pic.twitter.com/sOCpo5HQ36