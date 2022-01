Ο Τζόκοβιτς λέει ότι βρέθηκε θετικός στις 16/12- Εκείνη και την επόμενη ημέρα παρέστη σε εκδηλώσεις

Περισσότερα ερωτήματα δημιουργεί- παρά να δίνει απαντήσεις- η αποκάλυψη ότι ο Νόβακ Τζόκοβιτς έλαβε ιατρική εξαίρεση από τον εμβολιασμό για να συμμετάσχει στο Αυστραλιανό Όπεν λόγω νόσησής του από κορωνοϊό τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που ήρθαν στη δημοσιότητα- ενόψει της ακροαματικής διαδικασίας τη Δευτέρα για την προσφυγή του Σέρβου κατά της ακύρωσης της βίζας του- οι διοργανωτές του τουρνουά του χορήγησαν εξαίρεση και ακολούθησε επιστολή από το υπουργείο Εσωτερικών της Αυστραλίας, που ανέφερε ότι του επιτρεπόταν να μπει στη χώρα.

Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι το πρώτο θετικό δείγμα του κορυφαίου τενίστα στον κόσμο ήταν στις 16 Δεκεμβρίου. Όμως, τις ίδιες ημέρες- σύμφωνα και με δικές του αναρτήσεις στα social media- έκανε διαδοχικές δημόσιες εμφανίσεις.

Στις 16 Δεκεμβρίου, έδωσε το παρών σε συζήτηση που διοργάνωσε το ίδρυμα που φέρει το όνομά του, η οποία έγινε χωρίς τη χρήση μασκών, σε κλειστό χώρο.

Yesterday, as part of our "Path of a Champion" program, we organized a panel discussion at Novak Tennis Center on the topic "The role and establishment of authority in the development of character and discipline."🌟💙



Watch the full video.👇 https://t.co/SWYFD0WgsG. pic.twitter.com/UWtk43BBgE — Novak Djokovic Foundation (@novakfoundation) December 17, 2021

Την ίδια ημέρα πήγε σε εκδήλωση για την παρουσίαση γραμματόσημου με τη μορφή του που εξέδωσε η ταχυδρομική υπηρεσία της Σερβίας για να τον τιμήσει. Και σε αυτή την περίπτωση, στις φωτογραφίες φαίνεται ότι οι παριστάμενοι δεν φορούσαν μάσκες. Ο Τζόκοβιτς έκανε ανάρτηση για την εκδήλωση μία ημέρα αργότερα.

An honor to receive my very own Serbian stamp. Thank you to my generous country for this rare gift! I’m humbled!! Excited to share we’ll partner with the Serbian National Postal Service on @novakfoundation projects for every child to have the opportunity to attend preschool 🙏🏼 pic.twitter.com/Ww8Zma95NU — Novak Djokovic (@DjokerNole) December 17, 2021

Επίσης, μία ημέρα αργότερα, στις 17 Δεκεμβρίου, ο Τζόκοβιτς έδωσε το παρών σε τελετή βράβευσης για παιδιά στο Novak Tennis Center. Πολλά παιδιά πόζαραν μαζί του, χωρίς μάσκες, σε κλειστό χώρο.

Στα δικαστικά έγγραφα δεν διευκρινίζεται αν η 16η Δεκεμβρίου ήταν η ημέρα που έκανε το PCR test ή που πήρε τα αποτελέσματα που έδειχναν ότι είχε μολυνθεί από τον ιό, ή αν αμφότερα έγιναν την ίδια ημέρα.

Πάντως, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπεν Ρόδενμπεργκ που συνεργάζεται και με τους New York Times μεταξύ άλλων μέσων, με θετικό δείγμα στις 16 Δεκεμβρίου θα ήταν πολύ αργά για τη διαδικασία χορήγησης εξαίρεσης από τον εμβολιασμό, για τη συμμετοχή στο Αυστραλιανό Όπεν.

Σύμφωνα με τα έγγραφα της Tennis Australia, η προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης ήταν «όχι αργότερα» από τις 10 Δεκεμβρίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μπεν Ρόδενμπεργκ θέτει ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Με δεδομένο ότι στις 16 Δεκεμβρίου απέμενε ένας μήνας για την έναρξη του Αυστραλιανού Όπεν, ποιο ήταν το σχέδιο του Τζόκοβιτς για να μετάσχει στο τουρνουά αν δεν έβγαινε θετικός στον κορωνοϊό, σύμφωνα με τα όσα λέει ο ίδιος;

...but this all also begs the question: around December 16, with only a month left until the #AusOpen began, what was Djokovic planning to do if he *didn't* get a positive test for Covid?



Was that somehow his plan for getting into the #AusOpen? Contracting a disease? Truly odd. — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 8, 2022

Τι αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα

Από την Πέμπτη ο Τζόκοβιτς είναι σε ξενοδοχείο που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο, μετά την ακύρωση της βίζας του. Κατά την άφιξή του στην Αυστραλία, οι αρμόδιες αρχές έκριναν ότι δεν παρείχε επαρκείς αποδείξεις για να δικαιολογήσει την εξαίρεση από τον εμβολιασμό.

«Εξήγησα ότι πρόσφατα είχα μολυνθεί από τον κορωνοϊό- τον Δεκέμβριο- και σε αυτή τη βάση δικαιούμουν ιατρική εξαίρεση σύμφωνα με τους κανόνες και τις οδηγίες της αυστραλιανής κυβέρνησης», αναφέρει ο Τζόκοβιτς στα δικαστικά έγγραφα για τις ώρες που ήταν υπό κράτηση στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης, μετά την άφιξή του.

Ο Σέρβος αναφέρει ότι είπε στους αξιωματούχους της υπηρεσίας συνόρων ότι «έκανα σωστά την αυστραλιανή δήλωση ταξιδιού και πληρούσα όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να μπω νομίμως στην Αυστραλία με τη βίζα μου».

Ο κορυφαίος τενίστας βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό για πρώτη φορά στις 16 Δεκεμβρίου, αλλά έως τις 30 Δεκεμβρίου «δεν είχε πυρετό, ή συμπτώματα του αναπνευστικού τις τελευταίες 72 ώρες», αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα, σύμφωνα με το Reuters.

Την 1η Ιανουαρίου, αναφέρει, έλαβε έγγραφο από το υπουργείο Εσωτερικών που έλεγε ότι οι απαντήσεις του έδειχναν πως πληρούσε «τις προϋποθέσεις για είσοδο στην Αυστραλία χωρίς καραντίνα». Το ομοσπονδιακό δικαστήριο έδωσε εντολή στο υπουργείο να καταθέσει την απάντησή του έως αύριο, Κυριακή.

Του πήγαν τρόφιμα χωρίς γλουτένη

Επίσης, τα δικαστικά έγγραφα επιβεβαιώνουν τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Νόβακ Τζόκοβιτς ζήτησε να μεταφερθεί σε κατάλυμα με πρόσβαση σε γήπεδο τένις, αλλά το αίτημά του απορρίφθηκε.

Στο Park Hotel, όπου διαμένει τα τελευταία 24ωρα, φιλοξενεί δεκάδες αιτούντες άσυλο που θέλουν να μπουν στην Αυστραλία.

Η πρωθυπουργός της Σερβίας, Άνα Μπρνάμπιτς, δήλωσε ότι δόθηκαν στον τενίστα τρόφιμα χωρίς γλουτένη, εξοπλισμός για να γυμνάζεται και μία κάρτα SIM.

«Θα μείνει στο Park Hotel μέχρι να ληφθεί η τελική απόφαση. Καταφέραμε να διασφαλίσουμε ότι θα του παραδοθούν τρόφιμα χωρίς γλουτένη, όργανα γυμναστικής, ένα laptop και μία κάρτα SIM, προκειμένου να μπορεί να επικοινωνεί με την οικογένειά του», δήλωσε στα σερβικά ΜΜΕ.

Η Μπρνάμπιτς σημείωσε ότι αυτό αποτελεί μια θετική προσέγγιση από την πλευρά της Αυστραλίας. «Η σερβική κυβέρνηση είναι έτοιμη να παράσχει όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις προκειμένου να επιτραπεί στον Νόβακ να μπει στην Αυστραλία. Ο Σέρβος πρόεδρος (Αλεξάνταρ Βούτσιτς) επίσης εμπλέκεται», συμπλήρωσε η πρωθυπουργός της Σερβίας.

«Σοκ και σύγχυση»

Πέρα από όλα αυτά, τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι ο Νόβακ Τζόκοβιτς εξέφρασε «σοκ, έκπληξη και σύγχυση», όταν κρατήθηκε τη νύχτα μετά την άφιξή του στο αεροδρόμιο και πως του ετοίμασαν ένα κρεβάτι στο δωμάτιο που κρατούνταν, για να ξεκουραστεί μέχρι το πρωί, που θα επικοινωνούσε με τους δικηγόρους του και την ομοσπονδία τένις της Αυστραλίας.

Τελικά, οι αξιωματούχοι «πίεσαν» τον Τζόκοβιτς να απαντήσει τις ερωτήσεις τους προτού μιλήσει σε αυτές τις δύο πλευρές, αναφέρουν επίσης τα έγγραφα.

Στο μεταξύ, η τενίστρια Ρενάτα Βοράκοβα, επίσης κρατούνταν στο ίδιο ξενοδοχείο με τον Τζόκοβιτς και ακυρώθηκε η βίζα της, έπειτα από ζητήματα που προέκυψαν με την ιατρική εξαίρεση που της χορηγήθηκε.

Το Σάββατο δημοσιογράφοι είδαν την Τσέχα να φεύγει από το ξενοδοχείο, με βαν. Η ίδια είχε πει νωρίτερα στα ΜΜΕ της χώρας της ότι ήταν εν αναμονή της αναχώρησής της από την Αυστραλία, επειδή είχε αποφασίσει να μην ασκήσει έφεση.