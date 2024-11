Συγκίνηση στο Last Dance του Ράφα Ναδάλ: «Θέλω να με θυμούνται ως ένα παιδί που πέτυχε περισσότερα από όσα ονειρεύτηκε»

Τίτλους τέλους στην τεράστια καριέρα του έριξε στο Davis Cup 2024 ο Ράφα Ναδάλ.

Ο 38χρονος Ισπανός θρύλος του τένις αποσύρθηκε από την ενεργό δράση έπειτα από 23 χρόνια σπουδαίας καριέρας στα κορτ και συνολικά 22 τίτλους Grand Slam.

Με δάκρυα στα μάτια ο Ναδάλ μετά τον αποκλεισμό της εθνικής Ισπανίας από το Davis Cup ανέφερε: «Η αλήθεια είναι πως κανείς δεν θέλει να φτάνει σε αυτό το σημείο. Δεν με έχει κουράσει το τένις, απλά το σώμα φτάνει σε ένα σημείο που δεν θέλει να παίζει άλλο τένις. Πρέπει να αποδεχτώ αυτή την κατάσταση. Πραγματικά νιώθω πάρα πολύ προνομιούχος. Κατάφερα να κάνω το χόμπι μου επάγγελμα και να έχω μια πολύ πιο μεγάλη καριέρα απ' ότι είχα φανταστεί. Μόνο ευχαριστώ μπορώ να πω στην οικογένειά μου, τους φίλους μου, την ομάδα μου, χωρίς εσάς τίποτα δεν θα ήταν εφικτό και το λέω από την καρδιά μου. Φεύγω με την ηρεμία πως με κάποιο τρόπο έχω αφήσει πίσω μου μια κληρονομιά, όχι μόνο σε αθλητικό, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Καταλαβαίνω πως όλη η γλυκύτητα με την οποία με αντιμετωπίζει όλος αυτός ο κόσμος δεν είναι μόνο για τα αθλητικά μου επιτεύγματα. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα».

Μιλώντας για την οικογένειά του δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του: «Θέλω να κλείσω λέγοντας λίγα λόγια για την οικογένειά μου, που δεν με εγκατέλειψε ποτέ. Ήταν εκεί στις δυσκολίες, ήταν εκεί και όταν τα πράγματα πήγαιναν καλά και δεν μου επέτρεψαν να καβαλήσω το καλάμι. Δεν ξέρω αν θα είναι δύσκολο το να αφήσω το τένις, αλλά κάθε μεγάλη αλλαγή έχει μια περίοδο προσαρμογής. Εγώ είμαι ήσυχος, γιατί ξέρω πως με έχουν μεγαλώσει έτσι που θα αντιμετωπίσω αυτό που θα έρθει με ηρεμία. Είμαι ήσυχος γιατί ξέρω πως έχω μια σπουδαία οικογένεια στο πλάι μου, που με βοηθάει με ό,τι χρειάζομαι καθημερινά. Σας ευχαριστώ πολύ».

Ο Ισπανός τόνισε ότι ότι όλοι θέλει να τον θυμούνται «ως τον καλό άνθρωπο από ένα μικρό χωριό της Μαγιόρκα. Ήμουν τυχερός που είχα τον θείο μου, που είχα μια υπέροχη οικογένεια να με στηρίζει κάθε στιγμή. Ήμουν ένα παιδί που ακολούθησε τα όνειρά του και που δούλεψε όσο σκληρότερα γινόταν για να γίνει αυτό που είναι σήμερα. Στο τέλος της ημέρας, για να είμαι ειλικρινής, πολύ κόσμος δουλεύει σκληρά, τα δίνει όλα κάθε μέρα, αλλά εγώ ήμουν τυχερός που η ζωή μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω αξέχαστες εμπειρίες χάρη στο τένις. Θέλω να με θυμούνται ως έναν καλό άνθρωπο και ένα παιδί που ακολούθησε τα όνειρά του και πέτυχε περισσότερα από όσα ονειρεύτηκε».

Κατά τη διάρκεια της τελετής, προβλήθηκε ένα βίντεο με συναθλητές του και αστέρια του παγκόσμιου αθλητισμού που αποχαιρέτησαν τον σπουδαίο τενίστα. Πολλοί τενίστες μέσω των social media ευχαρίστησαν τον Ναδάλ για τα όσα έχει προσφέρει στο άθλημα, μεταξύ των οποίων η Σερένα Γουίλιαμς και η Μαρία Σαράποβα που φόρεσαν μπλούζες με το πρόσωπό του.

